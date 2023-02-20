Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike: Valencia

Bu sezon attığı gollerle Fenerbahçe'yi sırtlayan Enner Valencia için sürpriz bir talip çıktı.



Brezilya'dan UOL Esporte'de yer alan habere göre; İnternacional, 33 yaşındaki forveti kadrosuna katmak için düğmeye bastı.



Brezilya kulübünün, Valencia ile temas kurduğu ve oyuncuya sezon sonunda imza attırmak için büyük çaba harcadığı aktarıldı. Internacional başkanının başka transferler için de Avrupa'da olduğu ve Enner Valencia ile telefonda görüştüğü belirtildi.



SÖZLEŞMESİ BİTİYOR



Sözleşmesi haziran ayında bitecek olan tecrübeli futbolcu ise Fenerbahçe ile kontrat uzatma konusunda pazarlık halinde...



Eğer Ekvadorlu futbolcunun sözleşmesi uzatılmaz ve Valencia, İnternacional ile anlaşırsa, sezon sonunda bedelsiz olarak yuvadan uçacak.



