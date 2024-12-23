Fenerbahçe'ye Yusuf Sarı önerisi

Adana Demirspor formasıyla geçtiğimiz yıl 5 gol, 9 asistlik performans gösteren Yusuf Sarı, bu sezon takımın kötü gidişatıyla bekleneni ortaya koyamayan isimlerden birisi oldu.
FENERBAHÇE'YE ÖNERİLDİ
Sezon sonunda kontratı sona erecek olan yetenekli futbolcu, menajer vasıtasıyla Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe'ye de önerildi.
FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR
26 yaşındaki oyuncu, takımdan ayrılmaya hazırlanırken Fenerbahçe'ye gitmeye de sıcak bakıyor. Sarı-lacivertli takım ise teknik direktör Jose Mourinho ile görüşüp bir karar verecek.
Başarılı sağ kanat ile yakından ilgilenen bir diğer Süper Lig ekibi ise Başakşehir. Yusuf bu sezon 13 maçta 939 dakika süre aldı ve takımına bir asistlik katkı verdi.
FENERBAHÇE'YE ÖNERİLDİ
Sezon sonunda kontratı sona erecek olan yetenekli futbolcu, menajer vasıtasıyla Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe'ye de önerildi.
FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR
26 yaşındaki oyuncu, takımdan ayrılmaya hazırlanırken Fenerbahçe'ye gitmeye de sıcak bakıyor. Sarı-lacivertli takım ise teknik direktör Jose Mourinho ile görüşüp bir karar verecek.
Başarılı sağ kanat ile yakından ilgilenen bir diğer Süper Lig ekibi ise Başakşehir. Yusuf bu sezon 13 maçta 939 dakika süre aldı ve takımına bir asistlik katkı verdi.