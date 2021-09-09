Fenerbahçe'ye Nazım Sangare'den kötü haber

Fenerbahçe'de adalesinden yaşadığı sakatlık sonrası tedaviye alınan Nazım Sangare'nin Sivasspor karşısında oynamasının zor olduğu öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'ye Nazım Sangare'den kötü haber
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09 Eylül 2021 10:34
Nazım Sangaré
Nazım Sangaré
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de Pelkas, İrfan ve Novak'ın takıma dönmesi yüzleri güldürse de sakatlık sıkıntısı yine baş gösterdi.

Ağrıları nedeniyle takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Ferdi Kadıoğlu'nun pazar günkü Sivas mücadelesinde forma giyip giyemeyeceği belirsiz. Genç oyuncunun mücadeleye yetişmemesi halinde, sakatlıktan dönen Filip Novak'ın sol kanat beki olarak görev alması bekleniyor.

Fenerbahçe'de asıl kötü haber ise Nazım Sangare'den geldi. Başarılı oyuncu adalesinden yaşadığı sakatlık sonrası tedaviye alındı. Nazım'ın Yiğido karşısında oynamasının zor olduğu öğrenildi. Pereira'nın bu mücadelede sağ kanat beki olarak Bright Osayi-Samuel'i tercih etmesi bekleniyor.



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