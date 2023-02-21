Fenerbahçe'ye Miguel Crespo müjdesi

Fenerbahçe, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Miguel Crespo2nun sözleşmesini uzatmak için son detayları görüşüyor. Anlaşma çok yakın...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'ye Miguel Crespo müjdesi
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21 Şubat 2023 12:35
Miguel Crespo
Miguel Crespo
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında Portekiz kulübü Estoril Praia'dan renklerine bağladığı Miguel Crespo, kısa sürede taraftarların kalbinde taht kurdu.

Orta sahada gösterdiği dinamik performans ve hırslı oyunuyla futbolseverleri kendine hayran bırakan 26 yaşındaki Portekizli futbolcunun sözleşmesi ise gelecek sezon sonunda bitecek. Sarı-lacivertli yöneticiler de görüşmelere başladığı Crespo ile son aşamaya geldi.

SON DETAYLAR KONUŞULUYOR

Tecrübeli futbolcunun kontratının 2027'ye kadar uzatılması için son detaylar konuşulurken, Crespo'nun yıllık 1.5 milyon euro kazanacağı öğrenildi.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO

Şu an 500 bin euro garanti ücret alan yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor. 

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