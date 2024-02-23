Fenerbahçe'nin geçtiğimiz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Anthony Martial'in durumu belli oldu. Kırmızı Şeytanlar, Fransız yıldız hakkındaki kararını verdi. Kanarya'ya İngiltere'den güzel bir haber var.
BU YAZ BOŞA ÇIKACAK
Manchester United, Fransız futbolcunun menajerlik şirketine, 1 yıllık kontrat opsiyonunun kullanılmayacağını resmen bildirdi. Ara transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan Anthony Martial, bu yaz boşa çıkacak.
BRANCO TAKİBE ALDI
Sarı-Lacivertliler'de özellikle sportif direktör Mario Branco'nun yıldız futbolcuyu yakın takibe aldığı öne sürüldü.
BİRÇOK TAKIM PEŞİNDE
Martial için Suudi Arabistan'ın yanı sıra İngiltere, İtalya ve Fransa'dan bazı takımların da devrede olduğu kaydedildi.
AMELİYAT OLDU
28 yaşındaki hücum oyuncusu, Manchester United Menajeri Erik ten Hag tarafından gözden çıkarılmış ve A takımla idman yapamayabileceği kendisine iletilmişti. Fransız futbolcu buna rağmen sezonu Kırmızı Şeytanlar'da tamamlama kararı aldı ve hemen ardından kasık sakatlığı nedeniyle ameliyat oldu. Yeni sezon için teklif bekleyen Martial, 2015'ten beri 60 milyon Euro'ya transfer olduğu İngiliz devinin formasını giyiyor. Yıldız futbolcu bu sezon 19 resmi maçta 629 dakika süre alıp 2 gol, 2 asistlik katkı sağladı.
BU YAZ BOŞA ÇIKACAK
Manchester United, Fransız futbolcunun menajerlik şirketine, 1 yıllık kontrat opsiyonunun kullanılmayacağını resmen bildirdi. Ara transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan Anthony Martial, bu yaz boşa çıkacak.
BRANCO TAKİBE ALDI
Sarı-Lacivertliler'de özellikle sportif direktör Mario Branco'nun yıldız futbolcuyu yakın takibe aldığı öne sürüldü.
BİRÇOK TAKIM PEŞİNDE
Martial için Suudi Arabistan'ın yanı sıra İngiltere, İtalya ve Fransa'dan bazı takımların da devrede olduğu kaydedildi.
AMELİYAT OLDU
28 yaşındaki hücum oyuncusu, Manchester United Menajeri Erik ten Hag tarafından gözden çıkarılmış ve A takımla idman yapamayabileceği kendisine iletilmişti. Fransız futbolcu buna rağmen sezonu Kırmızı Şeytanlar'da tamamlama kararı aldı ve hemen ardından kasık sakatlığı nedeniyle ameliyat oldu. Yeni sezon için teklif bekleyen Martial, 2015'ten beri 60 milyon Euro'ya transfer olduğu İngiliz devinin formasını giyiyor. Yıldız futbolcu bu sezon 19 resmi maçta 629 dakika süre alıp 2 gol, 2 asistlik katkı sağladı.