Fenerbahçe'ye Martial'den güzel haber!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz transfer döneminde transfer etmek istediği iddia edilen Anthony Martial hakkında, Manchester United'ın kararı belli oldu. Fransız yıldızla ilgilenen takımlardan birisi olan Kanarya'ya güzel bir haber geldi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'ye Martial'den güzel haber!
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23 Şubat 2024 12:52
Son güncelleme 23 Şubat 2024 12:55
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Anthony Martial'in durumu belli oldu. Kırmızı Şeytanlar, Fransız yıldız hakkındaki kararını verdi. Kanarya'ya İngiltere'den güzel bir haber var.

BU YAZ BOŞA ÇIKACAK

Manchester United, Fransız futbolcunun menajerlik şirketine, 1 yıllık kontrat opsiyonunun kullanılmayacağını resmen bildirdi. Ara transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan Anthony Martial, bu yaz boşa çıkacak.

BRANCO TAKİBE ALDI

Sarı-Lacivertliler'de özellikle sportif direktör Mario Branco'nun yıldız futbolcuyu yakın takibe aldığı öne sürüldü.

BİRÇOK TAKIM PEŞİNDE

Martial için Suudi Arabistan'ın yanı sıra İngiltere, İtalya ve Fransa'dan bazı takımların da devrede olduğu kaydedildi.

AMELİYAT OLDU

28 yaşındaki hücum oyuncusu, Manchester United Menajeri Erik ten Hag tarafından gözden çıkarılmış ve A takımla idman yapamayabileceği kendisine iletilmişti. Fransız futbolcu buna rağmen sezonu Kırmızı Şeytanlar'da tamamlama kararı aldı ve hemen ardından kasık sakatlığı nedeniyle ameliyat oldu. Yeni sezon için teklif bekleyen Martial, 2015'ten beri 60 milyon Euro'ya transfer olduğu İngiliz devinin formasını giyiyor. Yıldız futbolcu bu sezon 19 resmi maçta 629 dakika süre alıp 2 gol, 2 asistlik katkı sağladı.  

 
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