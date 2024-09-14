Fenerbahçe'ye kötü haber: Djiku

Fenerbahçe'de sakatlığını henüz tam atlatamayan Alexander Djiku'nun Kasımpaşa maçına yetişme ihtimali düşük.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'ye kötü haber: Djiku
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14 Eylül 2024 10:32
Fenerbahçe ara vermeden Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürürken, Teknik Direktör Jose Mourinho ise ilk 11'ini şekillendirmekte zorlanıyor.

OSAYI YOK, DJIKU ZOR

Milliyet'ten Senad Ok'un haberine göre; İleri uçta sorun yaşamayan Portekizli çalıştırıcı, defans dörtlüsünü ise yeniden şekillendirecek. Sarı-lacivertli takımda Osayi sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek, Djiku'nun ise yetişmesinin zor olduğu öğrenildi. Son transfer Kostic'in ise tam hazır olması için zamana ihtiyacı olduğu bildirildi.



YA SAMET YA DA BECAO

Mourinho'nun, Osayi'nin yerine daha önce olduğu gibi Mert Müldür'e şans vermesi bekleniyor. Ferdi gittikten sonra sol bekte görev yapan Oosterwolde'nin ise alternatifi olmadığı için bu bölgede devam edeceği öğrenildi. Çağlar'ın ise partneri ya Samet ya da Becao olacak.



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