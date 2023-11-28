Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte harekete geçen Fenerbahçe yönetimi Michy Batshuayi'nin alternatiflerini aramaya başladı.
Belçikalı yıldız oyuncunun performansından memnun olmayan İsmail Kartal yönetimden forvet transferi isterken gündeme Norveçli golcü Erik Botheim geldi.
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Belçikalı yıldız oyuncunun performansından memnun olmayan İsmail Kartal yönetimden forvet transferi isterken gündeme Norveçli golcü Erik Botheim geldi.
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