Fenerbahçe'ye golcü sürprizi: Erik Botheim

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe, geçtiğimiz dönem Galatasaray'ın da gündemine gelen yıldız golcü Erik Botheim'i gündemine aldı.

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Fenerbahçe'ye golcü sürprizi: Erik Botheim
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28 Kasım 2023 12:18
Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte harekete geçen Fenerbahçe yönetimi Michy Batshuayi'nin alternatiflerini aramaya başladı.

Belçikalı yıldız oyuncunun performansından memnun olmayan İsmail Kartal yönetimden forvet transferi isterken gündeme Norveçli golcü Erik Botheim geldi.

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