Fenerbahçe'ye Firmino müjdesi! Görüşmeler başladı

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, rotasını Suudi Arabistan'a kırdı. Roberto Firmino için yeniden harekete geçildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'ye Firmino müjdesi! Görüşmeler başladı
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29 Aralık 2024 13:24
Son güncelleme 29 Aralık 2024 13:26
Ara transfer döneminde en az 3-4 transfer yaparak ikinci yarıya daha güçlü bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe, rotayı Suudi Arabistan'a kırdı.

İlk olarak Talisca'yı bitirmek isteyen Fenerbahçe yönetimi, geçen sezon da transferi gündeme gelen Roberto Firmino için yeniden harekete geçti.

MOURINHO ÇOK İSTİYOR

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun İngiltere'de görev aldığı dönemlerde Liverpool'da oynayan Sambacı'yı yakından tanıdığı ve takımında çok istediği öğrenildi.

TEMASLAR BAŞLADI

Günümüzde Suudi ekiplerinden Al-Ahli'de forma giyen 33 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak isteyen sarı-lacivertliler temaslara başladı. Forvet, ikinci forvet ve forvet arkasında forma giyebilen Firmino ile zaman zaman çift forvete de geçmeyi planlayan Portekizli çalıştırıcı, hücumda elini güçlendirmek istiyor.

Yönetim zorunlu olmayan bir satın alma opsiyonu koyarak oyuncunun sergileyeceği performansa göre renklerine katmak istiyor. Maximin'de izlenen yol takip edilecek.

MAXIMIN UYUMU

Firmino geçen sezon Al- Ahli'de Maximin ile birlikte forma giymişti. Sahada birbirini iyi tanıyan ve uyum sergileyen iki futbolcunun yeniden buluşma ihtimali belirdi. Geçen sezon Maximin, Firmino'ya bir asist yaparken ikili çok sayıda maçta birlikte forma giymişti. 

 
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