Fenerbahçe'ye Almanya'dan stoper

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken stoper için gündeme sürpriz bir isim geldi.



Alman basınından Kicker'de yer alan habere göre; Fenerbahçe, Köln'de forma giyen 26 yaşındaki Alman stoper Timo Hubers ile ilgileniyor. Haberde, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Hubers ile Fenerbahçe'nin dışında birkaç kulübün daha ilgilendiği belirtildi.



"BÜYÜK İHTİMALLE KALACAK"



Hubers hakkında çıkan transfer haberleri ilgili geçtiğimiz haftalarda konuşan Köln Sportif Direktörü Christian Keller, "Bizim gördüğümüz kadarıyla Timo Hubers çok büyük ihtimalle uzun yıllar boyunca Köln formasını giyecek." demişti.



26 yaşındaki oyuncu bu sezon çıktığı 20 maçta 1 gol kaydetti.



(Fotoğraf kaynak: Köln Twitter)





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