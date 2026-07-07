Fenerbahçe, Watkins'te son aşamada!

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi forvet transferinde önemli bir aşama kaydetti. Sarı-lacivertlilerin, Aston Villa forması giyen İngiliz golcü Ollie Watkins ile prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 3 YILLIK ANLAŞMA
Fenerbahçe, 30 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı. İngiliz golcünün, sarı-lacivertlilerden yıllık 9 milyon euro kazanacağı ve kulübün sunduğu şartları kabul ettiği belirtildi.
BONSERVİS PAZARLIKLARI SÜRÜYOR
Aston Villa ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Watkins için İngiliz kulübünün 35 milyon euro bonservis talep ettiği ifade edildi. Fenerbahçe yönetiminin ise transferi 25 milyon euro seviyesinde tamamlamak için görüşmelerini sürdürdüğü aktarıldı.
Fenerbahçe, 30 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı. İngiliz golcünün, sarı-lacivertlilerden yıllık 9 milyon euro kazanacağı ve kulübün sunduğu şartları kabul ettiği belirtildi.
BONSERVİS PAZARLIKLARI SÜRÜYOR
Aston Villa ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Watkins için İngiliz kulübünün 35 milyon euro bonservis talep ettiği ifade edildi. Fenerbahçe yönetiminin ise transferi 25 milyon euro seviyesinde tamamlamak için görüşmelerini sürdürdüğü aktarıldı.