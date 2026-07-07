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Fenerbahçe, Watkins'te son aşamada!

Fenerbahçe'nin, Ollie Watkins ile 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladığı iddia edildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 07 Temmuz 2026 09:09 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2026 09:28
Haber: Sabah
Fenerbahçe, Watkins'te son aşamada!
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Fenerbahçe, yeni sezon öncesi forvet transferinde önemli bir aşama kaydetti. Sarı-lacivertlilerin, Aston Villa forması giyen İngiliz golcü Ollie Watkins ile prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 3 YILLIK ANLAŞMA

Fenerbahçe, 30 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı. İngiliz golcünün, sarı-lacivertlilerden yıllık 9 milyon euro kazanacağı ve kulübün sunduğu şartları kabul ettiği belirtildi.

BONSERVİS PAZARLIKLARI SÜRÜYOR

Aston Villa ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Watkins için İngiliz kulübünün 35 milyon euro bonservis talep ettiği ifade edildi. Fenerbahçe yönetiminin ise transferi 25 milyon euro seviyesinde tamamlamak için görüşmelerini sürdürdüğü aktarıldı.

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