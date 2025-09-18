17 Eylül
Slavia Prag-Bodo/Glimt
2-2
17 Eylül
Olympiakos-Pafos FC
0-0
17 Eylül
Ajax-Inter
0-2
17 Eylül
Bayern Munih-Chelsea
3-1
17 Eylül
Liverpool-Atletico Madrid
3-2
17 Eylül
PSG-Atalanta
4-0
17 Eylül
Fenerbahçe-Alanyaspor
2-2
17 Eylül
Samsunspor-Kasımpaşa
0-0
17 Eylül
Karagümrük-Başakşehir
0-2
17 Eylül
Swansea City-N. Forest
3-2
17 Eylül
Feyenoord-Fortuna Sittard
2-0

Fenerbahçe tribünlerinden tepki: Talisca

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Anderson Talisca Göztepe maçının ardından Alanyaspor karşısında da penaltı kaçırarak taraftarlardan büyük tepki aldı.

calendar 18 Eylül 2025 10:09
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe tribünlerinden tepki: Talisca
Fenerbahçe'de Anderson Talisca sezona iyi başlamadı.

Bu sezon takımının ligde oynadığı ilk maçta sahaya çıkan Brezilyalı oyuncu, Göztepe karşısında takımının galibiyetine mal olmuştu.

Beyaz noktaya gelen Talisca penaltı vuruşundan yararlanamazken dün de 57'de yine beyaz noktaya geldi ve yine kaleciyi geçemedi.

TARAFTARLARDAN TEPKİ

Takımı 1-0 gerideyken penaltı kaçıran Talisca, 71'de ise yerini Levent Mercan'a bıraktı. Talisca'yı oyundan çıkarken taraftalar ıslıklarla protesto ettiler. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
