Fenerbahçe şutörünü Utah Jazz'dan buldu

Son EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko, yeni sezon kadro planlamalarına devam ediyor.



Şutör pozisyonunda kadrosunu geliştirmek isteyen Fenerbahçe, aradığı ismi NBA'den buldu.



Matteo Andreani'nin haberine göre Fenerbahçe Beko, son olarak NBA ekiplerinden Utah Jazz forması giyen şutör Johnny Juzang'ı gündemine aldı.



BAŞKA EUROLEAGUE EKİPLERİ DE İLGİLENİYOR



Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra Olympiacos Piraeus, ve Maccabi Tel Aviv'de 24 yaşındaki oyuncu ile ilgileniyor.



