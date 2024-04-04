Fenerbahçe Süper Kupa maçına çıkacak mı?

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, sarı lacivertli takımın Süper Kupa maçı için U19 takımıyla Şanlıurfa'ya gideceğini açıkladı. Bilecik ayrıca, Türkiye Kupası'na 2 sezon katılmayacaklarını söyledi.
Erol Bilecik, "Alınan birinci karar, uygun bir tarihe alınmaması ve yabancı hakem atanmaması halinde Süper Kupa maçlarına çıkmamak ve U19 takımıyla çıkmak. Aldığımız karar net bir şekilde maçlara çıkmak şeklinde olmadı. U19 takımıyla Urfa'ya gideceğiz ama bugün TFF'ye resmi başvurumuzu yaptık. Neticeyi daha net ortaya koymak adına, TFF'ye şu soruyu sorduk, "Eğer Süper Kupa maçını ileri bir tarihe erteleyeceksiniz veya yabancı hakemle oynatacaksınız bizi lütfen bilgilendirin" dedik. Böylece biz kararımızı U19 takımıyla, farklı bir şey yarın gelmedikçe bütün hazırlığımızı U19 takımıyla Urfa'ya gitmek üzere kararımızı almış vaziyetteyiz" dedi.
Açıklamalarına devam eden Bilecik, "İyi bir akıl konarak Urfa'ya gidiyoruz. Bize güvenin. Orada sizi sıkıntıya sokacak, "Böyle bir karar doğru muydu?" sorusunun gelebileceği bir noktada olmayacaksınız. U19 takımı net bir şekilde oraya gidecek ama taraftarımızın kendini kötü hissedeceği bir nokta olmayacak." sözlerini sarf etti.
Erol Bilecik, "Urfa kentine ve Urfalı kardeşlerime, şehrine bir mesajım var. Biz aldığımız kararla, orada rekabeti simgeleyen, müthiş futbolun oynanabileceği bir atmosferden affımızı isteyeceğiz. Ama şöyle bir boynumuzun borcu olsun diyerek aldığımız bir karar var. Uygun bir tarihte Futbol A Takımımızı Urfa'ya götüreceğiz. Buradan da Urfalı bütün kardeşlerimizle bu mesajı paylaşmak isterim." açıklamasında bulundu.
TÜRKİYE KUPASI KARARI
2 sezon boyunca Türkiye Kupası'na katılmama kararı aldıklarını söyleyen Erol Bilecik, "Türkiye Kupası'ndan affımızı isteyen bir çalışma içerisine gireceğiz. Bunu bayramdan hemen sonra, yönetim kurulundan arkadaşlarımız görevlendirildi. Bayram sonrası TFF'ye gerekli başvuruları yapacakları, önümüzdeki 2 sene Türkiye Kupası'na katılmama kararı aldık" şeklinde konuştu.
"90 DAKİKA SÜRMEYECEK"
Süper Kupa maçı için, "90 dakika sürmeyecek" sözleri dikkat çeken Erol Bilecik, Süper Kupa maçının oynayacağı gün U19 takımının da maçı olduğunun hatırlatılması üzerine, "Bu konuda başvuru yaptık. Erteleme bekliyoruz" cevabını verdi.
Erol Bilecik, "Alınan birinci karar, uygun bir tarihe alınmaması ve yabancı hakem atanmaması halinde Süper Kupa maçlarına çıkmamak ve U19 takımıyla çıkmak. Aldığımız karar net bir şekilde maçlara çıkmak şeklinde olmadı. U19 takımıyla Urfa'ya gideceğiz ama bugün TFF'ye resmi başvurumuzu yaptık. Neticeyi daha net ortaya koymak adına, TFF'ye şu soruyu sorduk, "Eğer Süper Kupa maçını ileri bir tarihe erteleyeceksiniz veya yabancı hakemle oynatacaksınız bizi lütfen bilgilendirin" dedik. Böylece biz kararımızı U19 takımıyla, farklı bir şey yarın gelmedikçe bütün hazırlığımızı U19 takımıyla Urfa'ya gitmek üzere kararımızı almış vaziyetteyiz" dedi.
Açıklamalarına devam eden Bilecik, "İyi bir akıl konarak Urfa'ya gidiyoruz. Bize güvenin. Orada sizi sıkıntıya sokacak, "Böyle bir karar doğru muydu?" sorusunun gelebileceği bir noktada olmayacaksınız. U19 takımı net bir şekilde oraya gidecek ama taraftarımızın kendini kötü hissedeceği bir nokta olmayacak." sözlerini sarf etti.
Erol Bilecik, "Urfa kentine ve Urfalı kardeşlerime, şehrine bir mesajım var. Biz aldığımız kararla, orada rekabeti simgeleyen, müthiş futbolun oynanabileceği bir atmosferden affımızı isteyeceğiz. Ama şöyle bir boynumuzun borcu olsun diyerek aldığımız bir karar var. Uygun bir tarihte Futbol A Takımımızı Urfa'ya götüreceğiz. Buradan da Urfalı bütün kardeşlerimizle bu mesajı paylaşmak isterim." açıklamasında bulundu.
TÜRKİYE KUPASI KARARI
2 sezon boyunca Türkiye Kupası'na katılmama kararı aldıklarını söyleyen Erol Bilecik, "Türkiye Kupası'ndan affımızı isteyen bir çalışma içerisine gireceğiz. Bunu bayramdan hemen sonra, yönetim kurulundan arkadaşlarımız görevlendirildi. Bayram sonrası TFF'ye gerekli başvuruları yapacakları, önümüzdeki 2 sene Türkiye Kupası'na katılmama kararı aldık" şeklinde konuştu.
"90 DAKİKA SÜRMEYECEK"
Süper Kupa maçı için, "90 dakika sürmeyecek" sözleri dikkat çeken Erol Bilecik, Süper Kupa maçının oynayacağı gün U19 takımının da maçı olduğunun hatırlatılması üzerine, "Bu konuda başvuru yaptık. Erteleme bekliyoruz" cevabını verdi.