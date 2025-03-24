Fenerbahçe, Skriniar için anlaştı!

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, milli arada yönetimle yaptığı toplantıda Milan Skriniar'ın bonservisinin alınmasını ve Slovak oyuncunun elden kaçırılmamasını istedi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Sarı lacivertli yönetim de hem oyuncuyla hem de bonservisinin olduğu Paris Saint-Germain ile 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında sözlü olarak anlaştı.
Fenerbahçe yönetimi, Skriniar'ın yıllık istediği 7.5 milyon euro maaşı da kabul etti.
Sezon sonunda Skriniar ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanacak.
12 KEZ F.BAHÇE FORMASI GİYDİ
Yıldız oyuncunun Fransız ekibi PSG ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. Fenerbahçe formasıyla şimdiye kadar 12 karşılaşmada boy gösteren 30 yaşındaki savunmacının 2 asisti bulunuyor. Skriniar Slovak Milli Takım formasıyla 77 maça çıkarken 3 kez gol sevinci yaşadı
39 MİLYON EURO ÖDENDİ
Fenerbahçe forması giyen Milan Skriniar için şimdiye kadar 39.2 milyon Euro bonservis ücreti ödendi. Skriniar, 2017 yılında Sampdoria'dan Inter'e 34 milyon Euro'ya transfer oldu.
Sarı lacivertli yönetim de hem oyuncuyla hem de bonservisinin olduğu Paris Saint-Germain ile 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında sözlü olarak anlaştı.
Fenerbahçe yönetimi, Skriniar'ın yıllık istediği 7.5 milyon euro maaşı da kabul etti.
Sezon sonunda Skriniar ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanacak.
12 KEZ F.BAHÇE FORMASI GİYDİ
Yıldız oyuncunun Fransız ekibi PSG ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. Fenerbahçe formasıyla şimdiye kadar 12 karşılaşmada boy gösteren 30 yaşındaki savunmacının 2 asisti bulunuyor. Skriniar Slovak Milli Takım formasıyla 77 maça çıkarken 3 kez gol sevinci yaşadı
39 MİLYON EURO ÖDENDİ
Fenerbahçe forması giyen Milan Skriniar için şimdiye kadar 39.2 milyon Euro bonservis ücreti ödendi. Skriniar, 2017 yılında Sampdoria'dan Inter'e 34 milyon Euro'ya transfer oldu.