Fenerbahçe, Skriniar için anlaştı!

Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun gelecek sezon da kadrosunda istediği Skriniar için PSG ile sözlü olarak anlaştı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Skriniar için anlaştı!
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24 Mart 2025 08:35
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, milli arada yönetimle yaptığı toplantıda Milan Skriniar'ın bonservisinin alınmasını ve Slovak oyuncunun elden kaçırılmamasını istedi.

Sarı lacivertli yönetim de hem oyuncuyla hem de bonservisinin olduğu Paris Saint-Germain ile 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında sözlü olarak anlaştı.

Fenerbahçe yönetimi, Skriniar'ın yıllık istediği 7.5 milyon euro maaşı da kabul etti.

Sezon sonunda Skriniar ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanacak.

12 KEZ F.BAHÇE FORMASI GİYDİ

Yıldız oyuncunun Fransız ekibi PSG ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. Fenerbahçe formasıyla şimdiye kadar 12 karşılaşmada boy gösteren 30 yaşındaki savunmacının 2 asisti bulunuyor. Skriniar Slovak Milli Takım formasıyla 77 maça çıkarken 3 kez gol sevinci yaşadı

39 MİLYON EURO ÖDENDİ

Fenerbahçe forması giyen Milan Skriniar için şimdiye kadar 39.2 milyon Euro bonservis ücreti ödendi. Skriniar, 2017 yılında Sampdoria'dan Inter'e 34 milyon Euro'ya transfer oldu. 

 
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