Fenerbahçe Safiport, kupaya bir adım uzak

Fenerbahçe Safiport, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 95-56 yenerek, seride 2-0 öne geçti.
Toplam 3 galibiyete ulaşacak ekibin sezonu şampiyon tamamlayacağı final serisinin üçüncü maçı 15 Mayıs Pazar günü Mersin'de oynanacak.
Salon: Fenerbahçe Metro Enerji
Hakemler: Murat Ciner, Abdullah Koputan, Çağlar Özkan
Fenerbahçe Safiport: Sabally 25, Olcay Çakır Turgut 5, McBride 23, Stokes 4, Iagupova 16, Williams 6, Tuğçe Canıtez 13, Şerife Alperi Onar, İdil Saçalır, Doğa Adıcan 3, Elif İstanbulluoğlu
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Sinem Ataş 13, Esra Ural Topuz 4, Zellous 15, Baric, Boner 15, Asena Yalçın 9, Feride Şevval Akalan, Yeliz Doğan
1. Periyot: 27-16
Devre: 47-36
3. Periyot: 73-44
Toplam 3 galibiyete ulaşacak ekibin sezonu şampiyon tamamlayacağı final serisinin üçüncü maçı 15 Mayıs Pazar günü Mersin'de oynanacak.
Salon: Fenerbahçe Metro Enerji
Hakemler: Murat Ciner, Abdullah Koputan, Çağlar Özkan
Fenerbahçe Safiport: Sabally 25, Olcay Çakır Turgut 5, McBride 23, Stokes 4, Iagupova 16, Williams 6, Tuğçe Canıtez 13, Şerife Alperi Onar, İdil Saçalır, Doğa Adıcan 3, Elif İstanbulluoğlu
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Sinem Ataş 13, Esra Ural Topuz 4, Zellous 15, Baric, Boner 15, Asena Yalçın 9, Feride Şevval Akalan, Yeliz Doğan
1. Periyot: 27-16
Devre: 47-36
3. Periyot: 73-44
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ