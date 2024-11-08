Fenerbahçe rekor fırsatını tepti

UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'a 3-1 kaybeden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grup/lig aşamasındaki yenilmeme rekorunu kıramadı.
AZ Alkmaar maçı öncesi UEFA Avrupa Ligi grup/lig aşamasında çıktığı son 10 maçın hiçbirini kaybetmeyen Fenerbahçe, bu maçta mağlup olmaması durumunda tarihinin en uzun serisine ulaşacaktı.
Hollanda'dan boynu bükük ayrılan sarı-lacivertli ekip, daha önce Ekim 2009-Aralık 2012 tarihleri arasında yakaladığı 10 maçlık seriyi tekrarlamış oldu ve rekoru kıramadı.
AZ Alkmaar maçı öncesi UEFA Avrupa Ligi grup/lig aşamasında çıktığı son 10 maçın hiçbirini kaybetmeyen Fenerbahçe, bu maçta mağlup olmaması durumunda tarihinin en uzun serisine ulaşacaktı.
Hollanda'dan boynu bükük ayrılan sarı-lacivertli ekip, daha önce Ekim 2009-Aralık 2012 tarihleri arasında yakaladığı 10 maçlık seriyi tekrarlamış oldu ve rekoru kıramadı.