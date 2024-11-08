Fenerbahçe rekor fırsatını tepti

AZ Alkmaar'a 3-1 kaybeden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ön aşamasındaki yenilmeme rekorunu kıramadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe rekor fırsatını tepti
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08 Kasım 2024 02:18
UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'a 3-1 kaybeden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grup/lig aşamasındaki yenilmeme rekorunu kıramadı.

AZ Alkmaar maçı öncesi UEFA Avrupa Ligi grup/lig aşamasında çıktığı son 10 maçın hiçbirini kaybetmeyen Fenerbahçe, bu maçta mağlup olmaması durumunda tarihinin en uzun serisine ulaşacaktı. 

Hollanda'dan boynu bükük ayrılan sarı-lacivertli ekip, daha önce Ekim 2009-Aralık 2012 tarihleri arasında yakaladığı 10 maçlık seriyi tekrarlamış oldu ve rekoru kıramadı.


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