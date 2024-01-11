Fenerbahçe, Rade Krunic'i bitirdi

Fenerbahçe uzun süredir peşinde olduğu Rade Krunic transferinde anlaşma sağladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe, Rade Krunic'i bitirdi
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11 Ocak 2024 01:20
Son güncelleme 11 Ocak 2024 01:26
Kış transfer döneminde kadrosuna 6 numara takviyesi yapmak isteyen ve uzun zamandır peşinde olduğu Milanlı Rade Krunic'de sona yaklaştı.

KISA SÜREDE AÇIKLANACAK

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Fenerbahçe, 30 yaşındaki Bosna-Hersekli yıldız için Milan'a 5 milyon euro artı bonuslar şeklinde bir teklif yaptı.

Milan'ın bu teklifi kabul ettiği ve transferin kısa sürede açıklanması bekleniyor.

DZEKO YARDIMCI OLDU

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Edin Dzeko'nun bu transferde Rade Krunic'i ikna etmek için elinden geleni yaptığı da söylendi.

Fenerbahçe'nin, Rade Krunic ile senelik 3 milyon euro bandında 3 yıllık bir sözleşme imzalaması da bekleniyor.

14 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Milan formasıyla 14 resmi maça çıkan Rade Krunic bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.

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