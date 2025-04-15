Fenerbahçe, Premier Lig santrforunu gözüne kestirdi!

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını yürüten Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun liste başı santrforlarından birinin Brentford'da forma giyen Yoane Wissa olduğu belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe, Premier Lig santrforunu gözüne kestirdi!
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15 Nisan 2025 14:13
Fenerbahçe, gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız verdi. 

Edin Dzeko ile yollarını ayırmasını bekleyen Sarı-Lacivertlilerin ilk hedefi, tartışmasız bir santrfor transferi yapmak. 

Foot Mercato'nun haberine göre Jose Mourinho'nun santrfor transfer için liste başı oyuncularından biri, Brentford'da forma giyen Yoane Wissa.

Haberde, Kongolu oyuncunun hızlı ve teknik bir oyuncu olduğuna vurgu yapıldı ve bu açıdan Mourinho'nun sisteminde çok iyi çalışacağı belirtildi. 

TRANSFER KOLAY OLMAYACAK

Fenerbahçe'nin bu transferi yapabilmek için 30 milyon euro'yu gözden çıkarması gerektiği ifade edildi. 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan oyuncuyu Brentford da kadroda tutmak istiyor fakat iyi bir teklif yapılırsa Wissa'nın önü açılacak.

PERFORMANSI

Bu sezon Brentford formasıyla 33 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, 16 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 
 
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