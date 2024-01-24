Fenerbahçe Opet evinde set vermeden kazandı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi karşılaşmasında Fenerbahçe Opet konuk ettiği Karayolları'nı 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Opet evinde set vermeden kazandı
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24 Ocak 2024 17:17
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Opet, Karayolları'nı 3-0 yendi.

Hakemler: Caner Çildir, Mehmet Topal

Fenerbahçe Opet: Ana Cristina, Aslı Kalaç, Meryem Boz, Meliha Diken, Fetisova, Buse Ünal (Gizem Örge, Cansu Çetin, Fedorovtseva, Ada Korkmaz)

Karayolları: Sıla Saraçbaş, Elif Boran, Ceren Baysal, Rahimova, Leban, Strunjak (Selin Nevruz, Alara Altundağ)

Setler: 25-20, 25-22, 25-18

Süre: 76 dakika (25, 30, 21)

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