Fenerbahçe Oğuz Aydın'ı açıkladı! Milli oyuncu İstanbul'a geldi

Fenerbahçe, Oğuz Aydın transferi için Alanyaspor ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Milli oyuncu İstanbul'a geldi. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Oğuz Aydın'ı açıkladı! Milli oyuncu İstanbul'a geldi
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15 Temmuz 2024 23:08
Son güncelleme 15 Temmuz 2024 23:40
Fenerbahçe, Oğuz Aydın transferi için Alanyaspor ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu. 

Yapılan açıklamada, "Kulübümüzün, kendisi ve Corendon Alanyaspor ile prensip anlaşmasına vardığı Oğuz Aydın, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bu akşam İstanbul'a gelecektir." denildi.

Fenerbahçe, Oğuz Aydın transferi için Alanyaspor'a 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Ödeme taksitler halinde yıllara yayılarak yapılacak.

İSTANBUL'A GELDİ

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Oğuz Aydın 23.00 sularında İstanbul Yeni Havalimanı'na geldi.

İŞTE İLK AÇIKLAMASI!

İstanbul'a gelen milli oyuncu, yaptığı açıklamada, "Çok Mutluyum. Söyleyeceklerim bu kadar." ifadelerini kullandı.

Salı günü sağlık kontrolünden geçecek ve 4 yıllık sözleşmeye imzasını atacak. Resmi imzanın ardından ise sarı lacivertli takıma katılacak.

218 BİN EURO'YA ALANYASPOR ALDI

Hollanda doğumlu olan kanat oyuncusu, altyapıda AZ Alkmaar forması giyerken sonrasında Buca altyapısına geçerek Türkiye'ye adım attı. Buca sonrasında 2021- 22 sezonu başında 218 bin Euro bonservis bedeli ile Alanyaspor'a transfer olan 23 yaşındaki futbolcu, özellikle son sezonundaki performansı ile Süper Lig'in dev ekiplerinin transfer listesine adını yazdırdı.

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon Alanyaspor forması ile toplamda 38 resmi maça çıkan ve attığı 13 golle takımının skor yükünü alan Oğuz, verdiği 8 gol pası ile de Akdeniz ekibinin en etkili ismi oldu. 

 
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