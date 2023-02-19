Fenerbahçe'nin yıldızından ezeli rakibin transfer teklifine ret

Fenerbahçe Opet'in yıldızı Melissa Vargas, sarı lacivertlilerin ezeli rakibi Vakıfbank'ın transfer teklifini reddetti.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin yıldızından ezeli rakibin transfer teklifine ret
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19 Şubat 2023 22:42
Sultanlar Ligi'nin şampiyonluk adaylarından Vakıfbank, sezon başında transfer ettiği Paola Egonu ile yollarını ayırmanın planlarını yapıyor.

CEV Şampiyonlar Ligi ve Sultanlar Ligi'nde sürpriz yenilgiler yaşayan Vakıfbank, Fenerbahçeli Melissa Vargas'ı radarına aldı.

İtalyan basının haberine göre sarı siyahlılar, Paola Egonu'nun boşluğunu yıldız bir oyuncu ile doldurmak istiyor. Eczacıbaşı'nın Tijana Boskovic ile sözleşme uzatması nedeniyle Sırp oyuncudan olumsuz dönüş alan Vakıfbank bu kez yönünü Fenerbahçe'nin yıldızı Melissa Vargas'a çevirdi. Ancak Vakıfbank istediği yanıtı alamadı.

Volleyball News'in haberine göre Melissa Vargas, Vakıfbank'ın teklifini reddetti.

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