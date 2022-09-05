Fenerbahçe'nin UEFA listesi açıklandı

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'ndeki kadrosu belli oldu.
Sarı-lacivertlilerde Maurico Lemos, Filip Nocak, Nazım Sangare, Burak Kapacak ve Serdar Dursun açıklanan kadroda yer almadı. Fenerbahçe'de ayrıca bu sezon transfer edilen Bruma da UEFA'ya bildirilen kadroda bulunmadı.
Fenerbahçe'de yeni transfer Michy Batshuayi UEFA kadrosuna eklendi.
İşte Fenerbahçe'nin kadrosu:
Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Gustavo Henrique, Serdar Aziz, Ezgjan Alioski, Luan Peres, Attila Szalai, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Arda Güler, Enner Valencia, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Miha Zajc, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Emre Mor, Joao Pedro, Osayi Samuel, Michy Batshuayi.
Sarı-lacivertlilerde Maurico Lemos, Filip Nocak, Nazım Sangare, Burak Kapacak ve Serdar Dursun açıklanan kadroda yer almadı. Fenerbahçe'de ayrıca bu sezon transfer edilen Bruma da UEFA'ya bildirilen kadroda bulunmadı.
Fenerbahçe'de yeni transfer Michy Batshuayi UEFA kadrosuna eklendi.
İşte Fenerbahçe'nin kadrosu:
Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Gustavo Henrique, Serdar Aziz, Ezgjan Alioski, Luan Peres, Attila Szalai, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Arda Güler, Enner Valencia, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Miha Zajc, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Emre Mor, Joao Pedro, Osayi Samuel, Michy Batshuayi.
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