Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi fikstürü belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe; Olympiakos, E. Frankfurt ve Antwerp ile eşleşmişti.
Sarı-Lacivertli ekibin fikstürü belli oldu. Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, ilk maçında Alman ekibi Frankfurt ile deplasmanda karşılaşacak.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi fikstürü şu şekilde;
16 Eylül 22.00: E. Frankfurt - Fenerbahçe
30 Eylül 19.45: Fenerbahçe - Olympiakos
21 Ekim 19.45: Fenerbahçe - Antwerp
4 Kasım 22.00: Antwerp - Fenerbahçe
25 Kasım 22.00: Olympiakos - Fenerbahçe
9 Aralık 19.45: Fenerbahçe - E. Frankfurt
Sarı-Lacivertli ekibin fikstürü belli oldu. Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, ilk maçında Alman ekibi Frankfurt ile deplasmanda karşılaşacak.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi fikstürü şu şekilde;
16 Eylül 22.00: E. Frankfurt - Fenerbahçe
30 Eylül 19.45: Fenerbahçe - Olympiakos
21 Ekim 19.45: Fenerbahçe - Antwerp
4 Kasım 22.00: Antwerp - Fenerbahçe
25 Kasım 22.00: Olympiakos - Fenerbahçe
9 Aralık 19.45: Fenerbahçe - E. Frankfurt