Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi fikstürü belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos, E. Frankfurt ve Antwerp ile eşleşen Fenerbahçe'nin fikstürü açıklandı.

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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi fikstürü belli oldu!
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28 Ağustos 2021 12:54
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe; Olympiakos, E. Frankfurt ve Antwerp ile eşleşmişti.

Sarı-Lacivertli ekibin fikstürü belli oldu. Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, ilk maçında Alman ekibi Frankfurt ile deplasmanda karşılaşacak.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi fikstürü şu şekilde;

16 Eylül 22.00: E. Frankfurt - Fenerbahçe

30 Eylül 19.45: Fenerbahçe - Olympiakos

21 Ekim 19.45: Fenerbahçe - Antwerp

4 Kasım 22.00: Antwerp - Fenerbahçe

25 Kasım 22.00: Olympiakos - Fenerbahçe

9 Aralık 19.45: Fenerbahçe - E. Frankfurt


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