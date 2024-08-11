Süper Lig'e galibiyetle başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Fred'in eksikliğini hisseden sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, yıldız ismin yokluğuna dikkat çekmişti. Yönetim sezonun geri kalanında Brezilyalı yıldızın eksikliğini giderecek bir futbolcuyu kadrosuna katmayı planlıyor.
İddialara göre Fenerbahçe, Arda Güler'in Real Madrid'den takım arkadaşı Dani Ceballos'u kadrosuna katmak istiyor.
Merkez orta sahada forma giyen İspanyol oyuncu, joker yönüyle sarı-lacivertlilerin eksik alanlarını kapatabilecek bir isim olarak dikkat çekiyor..
6 MİLYON EURO
28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2027 Haziran'da son buluyor. Ceballos'un bonservis değeri 6 milyon Euro olarak biliniyor.
SEZON PERFORMANSI
Dani Ceballos geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla 27 maça çıktı. İspanyol oyuncu bu mücadelelerde 1 gol ve 2 asist üretti.
Fred'in eksikliğini hisseden sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, yıldız ismin yokluğuna dikkat çekmişti. Yönetim sezonun geri kalanında Brezilyalı yıldızın eksikliğini giderecek bir futbolcuyu kadrosuna katmayı planlıyor.
İddialara göre Fenerbahçe, Arda Güler'in Real Madrid'den takım arkadaşı Dani Ceballos'u kadrosuna katmak istiyor.
Merkez orta sahada forma giyen İspanyol oyuncu, joker yönüyle sarı-lacivertlilerin eksik alanlarını kapatabilecek bir isim olarak dikkat çekiyor..
6 MİLYON EURO
28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2027 Haziran'da son buluyor. Ceballos'un bonservis değeri 6 milyon Euro olarak biliniyor.
SEZON PERFORMANSI
Dani Ceballos geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla 27 maça çıktı. İspanyol oyuncu bu mücadelelerde 1 gol ve 2 asist üretti.