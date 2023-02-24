UEFA Avrupa Ligi'nde Play-Off rövanş maçlarının oynanması sonrası son 16 turu için kura çekimi yapıldı.UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayarak adını son 16'ya yazdıran temsilcimiz Fenerbahçe kuraya seri başı olarak katıldı.Sarı lacivertli takım, İspanya'nın Sevilla takımıyla eşleşti. İlk maç 9 Mart'ta Sevilla'da, rövanş ise 16 Mart'ta İstanbul'da oynanacak.Fenerbahçe, 2007-08 yılında Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanş maçında Sevilla'yı penaltı atışları sonunda eleyerek çeyrek finale yükselmişti.

TÜRKİYE'DEN TANIDIĞIMIZ 3 İSİM





Sevilla'da Marcao, Alex Telles ve Fernando gibi daha önce Türkiye'de Galatasaray forması giyen isimler forma giyiyor. Üç isim yeniden sarı-lacivertlilere rakip olacak.



İŞTE EŞLEŞMELER



Sevilla - Fenerbahçe

Manchester United - Real Betis

Shakhtar Donetsk - Feyenoord

Union Berlin - Union Saint-Gilloise

Roma - Real Sociedad

Juventus - Freiburg

Sporting - Arsenal

Bayer Leverkusen - Ferencvaros









