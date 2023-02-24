UEFA Avrupa Ligi'nde Play-Off rövanş maçlarının oynanması sonrası son 16 turu için kura çekimi yapıldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayarak adını son 16'ya yazdıran temsilcimiz Fenerbahçe kuraya seri başı olarak katıldı.
Sarı lacivertli takım, İspanya'nın Sevilla takımıyla eşleşti. İlk maç 9 Mart'ta Sevilla'da, rövanş ise 16 Mart'ta İstanbul'da oynanacak.
Fenerbahçe, 2007-08 yılında Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanş maçında Sevilla'yı penaltı atışları sonunda eleyerek çeyrek finale yükselmişti.
TÜRKİYE'DEN TANIDIĞIMIZ 3 İSİM
Sevilla'da Marcao, Alex Telles ve Fernando gibi daha önce Türkiye'de Galatasaray forması giyen isimler forma giyiyor. Üç isim yeniden sarı-lacivertlilere rakip olacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayarak adını son 16'ya yazdıran temsilcimiz Fenerbahçe kuraya seri başı olarak katıldı.
Sarı lacivertli takım, İspanya'nın Sevilla takımıyla eşleşti. İlk maç 9 Mart'ta Sevilla'da, rövanş ise 16 Mart'ta İstanbul'da oynanacak.
Fenerbahçe, 2007-08 yılında Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanş maçında Sevilla'yı penaltı atışları sonunda eleyerek çeyrek finale yükselmişti.
TÜRKİYE'DEN TANIDIĞIMIZ 3 İSİM
Sevilla'da Marcao, Alex Telles ve Fernando gibi daha önce Türkiye'de Galatasaray forması giyen isimler forma giyiyor. Üç isim yeniden sarı-lacivertlilere rakip olacak.
İŞTE EŞLEŞMELER
Sevilla - Fenerbahçe
Manchester United - Real Betis
Shakhtar Donetsk - Feyenoord
Union Berlin - Union Saint-Gilloise
Roma - Real Sociedad
Juventus - Freiburg
Sporting - Arsenal
Bayer Leverkusen - Ferencvaros
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