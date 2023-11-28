Fenerbahçe'nin muhteşem dörtlüsü

Lider'nin bu sezon ileridevar.Sezon başında transfer edilenve'ye bu yıl bambaşka oynayande katıldı.Sarı-lacivertliler hücumda çok farklı bir seviyeye ulaştı. 33 golün 27'si bu oyunculardan geldi.Edin Dzeko 13 maçta 10 golle Fenerbahçe'nin en skorer ismi. Onu 6'şar golle Dusan Tadic ile Sebastian Szymanski takip ediyor. İrfan Can Kahveci'nin de 5 golü var. Müthiş dörtlünün 12 de asisti bulunuyor.