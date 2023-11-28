Fenerbahçe'nin muhteşem dörtlüsü

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de Edin Dzeko, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski ve İrfan Can Kahveci'den oluşan hücum hattı rakip ağlara 27 gol bıraktı. Muhteşem dörtlünün 12 de asisti bulunuyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'nin muhteşem dörtlüsü
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28 Kasım 2023 09:38
Lider Fenerbahçe'nin bu sezon ileride çok özel 4 oyuncusu var.

Sezon başında transfer edilen Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski'ye bu yıl bambaşka oynayan İrfan Can Kahveci de katıldı.

ÇOK FARKLI BİR SEVİYE

Sarı-lacivertliler hücumda çok farklı bir seviyeye ulaştı. 33 golün 27'si bu oyunculardan geldi.



Edin Dzeko 13 maçta 10 golle Fenerbahçe'nin en skorer ismi. Onu 6'şar golle Dusan Tadic ile Sebastian Szymanski takip ediyor. İrfan Can Kahveci'nin de 5 golü var. Müthiş dörtlünün 12 de asisti bulunuyor. 

 
 

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