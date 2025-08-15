Fenerbahçe'nin lig tarihindeki performansı

Süper Lig 2025-2026 sezonunun ilk haftasında iç sahada oynayacağı Corendon Alanyaspor müsabakası ertelenen Fenerbahçe, lige 2. haftada Göztepe deplasmanında başlayacak. Sarı-lacivertliler aralıksız yer aldığı ligde 68'inci sezonuna çıkacak.





Fenerbahçe; Beşiktaş ve Galatasaray gibi ligde bütün sezonlarda yer alırken, sonuncusu 2013-2014'te olmak üzere 19 kez şampiyonluk yaşadı.





Lig tarihinde toplam 2 bin 232 maçta boy gösteren sarı-lacivertliler, 1288 galibiyet elde ederken, 370 yenilgi yaşadı, 4 bin 34 gol atıp, kalesinde 1976 gol gördü.

Ligdeki en kötü derecesi 10'unculuk olan Fenerbahçe, en farklı galibiyetlerini 8-1'le Samsunspor ile Kayserispor, 7-0'la da Denizlispor (2 kez), Kardemir Karabükspor, Şekerspor, Kayserispor ve Hacettepe karşısında aldı. Sarı-lacivertli ekip, en farklı yenilgilerini ise 6-1'le Aydınspor, 5-0'la da Galatasaray karşısında yaşadı.





FENERBAHÇE'NİN "EN"LERİ





Sarı-lacivertli takımın lig tarihindeki "en"leri şöyle:





En iyi derecesi: Şampiyon (19 kez). 1959, 1960-1961, 1963-1964, 1964-1965, 1967-1968, 1969-1970, 1973-1974, 1974-1975, 1977-1978, 1982-1983, 1984-1985, 1988-1989, 1995-1996, 2000-2001, 2003-2004, 2004-2005, 2006-2007, 2010-2011, 2013-2014.





En kötü derecesi: 10'unculuk (1980-1981).





En iyi sezonu: 1988-1989 (Şampiyon)





En çok maç kazandığı sezon: 2023-2024 (38 maçta 31 galibiyet).





En az maç kazandığı sezon: 1980-1981 (30 maçta 9 galibiyet).





En çok berabere kaldığı sezon: 1985-1986 (36 maçta 16 beraberlik).





En az berabere kaldığı sezon: 2004-2005 (34 maçta 2 beraberlik), 1991-1992 (30 maçta 2 beraberlik).





En az yenildiği sezon: 2023-2024 (38 maçta 1 yenilgi), 1988-1989 (36 maçta 1 yenilgi), 1964-1965 (30 maçta 1 yenilgi).





En çok yenildiği sezon: 1987-1988 (38 maçta 13 yenilgi).





En çok gol attığı sezon: 1988-1989 (36 maçta 103 gol).





En az gol attığı sezon: 1969-1970, 1976-1977, 1979-1980, 1980-1981 (30 maçta 31 gol).





En az gol yediği sezon: 1969-1970 (30 maçta 6 gol).





En çok gol yediği sezon: 1990-1991 (30 maçta 53 gol).





En farklı galibiyeti: 8-1 Samsunspor (1993-1994), 8-1 Kayserispor (1994-1995), 7-0 Denizlispor (1984-1985 ve 1996-1997), 7-0 Kayserispor (2004-2005), 7-0 Hacettepe (2008-2009), 7-0 Kardemir Karabükspor (2017-2018).





En farklı yenilgisi: 6-1 Aydınspor (1990-1991), 5-0 Galatasaray (1960-1961).





En gollü maçı: 8-4 Gaziantepspor (1991-1992).





En iyi gol averajı: 1988-1989 (artı 76) (103-27).





En kötü gol averajı: 1990-1991 (sıfır) (53-53), 2018-2019 (sıfır) (44-44).



