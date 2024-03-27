Fenerbahçe'nin La Liga'ya geçmesine hukuki engel

İspanyol basınından Marca, Fenerbahçe'nin ligden çekilip, başka ligde yarışma ihtimalini değerlendirdi.

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Fenerbahçe'nin La Liga'ya geçmesine hukuki engel
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27 Mart 2024 22:59
Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar sonrası sarı lacivertlilerin ligden çekilip, başka ligde yarışma ihtimali için İspanyol basınından değerlendirme geldi.

Süper Lig'in 30. haftasında zirve takipçisi Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yendi. Maçın ardından yaşanan olaylar dünya futboluna damga vurdu. Fenerbahçe'de genel kurul kararı alındı ve kurulda ligden çekilme dahil alınabilecek aksiyonların değerlendirilebileceği açıklandı.

Bazı haber kaynaklarda Fenerbahçe'nin Jupiler Ligi, Eredivisie, Ligue 1 ve La Liga'ya başvurmayu düşündüğü ifade edildi. Marca gazetesinden Rodrigo Gonzalez, Fenerbahçe'nin neden La Liga'da yer alamayacağını yazdı.

İspanya yasalarına göre ülke dışından herhangi bir takım ulusal ve yerel liglerde boy gösteremez. Ancak bir ülke bunun dışında. Yasalara göre Andorra kulüpleri İspanya liglerinde yer alabilir.

KATALONYA BAĞIMSIZ OLURSA NE OLUR?

Dünyanın en ünlü Katalan kulübü Barcelona, Katalonya bağımsız olmadığı için La Liga'da yarışabiliyor. Ancak Katalonya'nın bağımsızlığını ilan etmesi sonrası yeni gelişmeler olabilir.

La Liga Başkanı Javier Tebas, 2017 yılında Katalonya'nın bağımsızlığını ilan etmesi halinde Barcelona'nın La Liga'da yer almayacağını açıkladı. 

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