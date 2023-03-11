Fenerbahçe'nin kayıp transferi: Oosterwolde

ara transferdebedeliyle aldığıdoğru dürüst oynatılmamasının nedeni merak ediliyor.Teknik direktöruzun süre Ferdi ile Lincoln'ün orijinal sol bek olmadığını ve bu yüzdenbunun üzerine yönetim Parma'dan Oosterwolde'yi takıma kazandırmıştı., Sevilla karşısında da kulübeden kurtulamadı.Yapılacak bir sol bek takviyesiyle Ferdi'yi önde, Lincoln'ü de gerçek mevkisinde oynatacağını söyleyen