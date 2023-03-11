Fenerbahçe'nin kayıp transferi: Oosterwolde

Fenerbahçe'nin devre arası 6 milyon Euro'ya aldığı Jayden Oosterwolde'nin şans bulamaması merak konusu oldu.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin kayıp transferi: Oosterwolde
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11 Mart 2023 11:41
Fenerbahçe'nin ara transferde 6 milyon Euro bonservis bedeliyle aldığı Jayden Oosterwolde'nin doğru dürüst oynatılmamasının nedeni merak ediliyor.

Teknik direktör Jorge Jesus, uzun süre Ferdi ile Lincoln'ün orijinal sol bek olmadığını ve bu yüzden ara transferde bir sol bek almak istediklerini söylemiş, bunun üzerine yönetim Parma'dan Oosterwolde'yi takıma kazandırmıştı.

Geride kalan 3 lig maçında sadece Konya önünde o da skor 3-0 iken 22 dakika şans bulan genç sol bek, Sevilla karşısında da kulübeden kurtulamadı.

Yapılacak bir sol bek takviyesiyle Ferdi'yi önde, Lincoln'ü de gerçek mevkisinde oynatacağını söyleyen Jesus, Oosterwolde gelmesine rağmen iki futbolcunun mevkilerini değiştirmedi.  

 
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