Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda iki eksik!

Fenerbahçe, Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacağı maçın kamp kadrosunu duyurdu.
Sarı lacivertli takımda İsmail Yüksek ile Cengiz Ünder, kadroda yer almadı.
Cengiz Ünder'in antrenmanda yaşadığı sakatlık sebebiyle Samsunspor maçı kadrosuna alınmadığı öğrenildi.
Sakatlıklarını atlatan Osayi-Samuel ile Çağlar Söyüncü kafilede yer aldı.
Sarı lacivertli takımda İsmail Yüksek ile Cengiz Ünder, kadroda yer almadı.
Cengiz Ünder'in antrenmanda yaşadığı sakatlık sebebiyle Samsunspor maçı kadrosuna alınmadığı öğrenildi.
Sakatlıklarını atlatan Osayi-Samuel ile Çağlar Söyüncü kafilede yer aldı.