Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda iki eksik!

Fenerbahçe, Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda iki eksik!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ekim 2024 16:35
Son güncelleme 19 Ekim 2024 16:38
Fenerbahçe, Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacağı maçın kamp kadrosunu duyurdu.

Sarı lacivertli takımda İsmail Yüksek ile Cengiz Ünder, kadroda yer almadı.

Cengiz Ünder'in antrenmanda yaşadığı sakatlık sebebiyle Samsunspor maçı kadrosuna alınmadığı öğrenildi.

Sakatlıklarını atlatan Osayi-Samuel ile Çağlar Söyüncü kafilede yer aldı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery