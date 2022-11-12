Fenerbahçe'nin ilacı; Dünya Kupası arası

Jorge Jesus yönetiminde Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden ve liderlikleri kapan Fenerbahçe'de Dünya Kupası arası kimseyi endişelendirmiyor.



Tam aksine takımın dinlenmesi için fırsat olarak görülüyor. Çünkü 20 Temmuz'da başlayan resmi maçlarla beraber 110 günde tam 24 karşılaşmaya çıkan ve 4.5 günde bir sahaya çıkmak zorunda kalan takım rahat bir nefes alacak.



KOLAYLIK OLACAK



Teknik ekip için özellikle sakat oyuncuların dönüşü için de kolaylık olacak. Bilhassa defans hattında ciddi eksiklik yaşayan teknik ekip, en azından Gustavo Henrique'nin geri dönüşüyle rahatlayacak. Luan Peres'in tedavisinde de yol alınacak. Mert Hakan ve İrfan Can Eğribayat da yine sakatlıktan dönecek.



TAKIMLA ÇALIŞACAKLAR



Bununla beraber sezon başında takımla kamp yapamayan ve şu anda bunun sıkıntılarını yaşayan Joao Pedro, Joshua King, Alioski gibi isimlerle takımla rahatlıkla çalışabilecek. Sadece Alioski bir süre Kuzey Makedonya Milli Takımı ile olacak.





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