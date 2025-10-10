Fenerbahçe'nin gözdesi Vlahovic'ten transfer kararı!

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde ilgilendiği iddia edilen Dusan Vlahovic için flaş bir gelişme yaşandı.



Fichajes'te yer alan habere göre; Sırp golcü, İngiltere Premier League'e gitmek istiyor. Haberde, Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Vlahovic'in menajerlerine Chelsea veya Tottenham'a transfer olma olsalığını değerlendirin talimatını verdiği bilgisi yer aldı.



ATLETICO DE MADRID DE İSTİYOR



Öte yandan 25 yaşındaki santrforu İspanya'dan Atletico de Madrid'in istediği ancak oyuncunun İngiltere'ye gitmek istediği için bu hamleye sıcak bakmadığı vurgulandı.



PERFORMANSI



Bu sezon tüm kulvarlarda 8 maça çıkan Vlahovic, bu müsabakalarda 4 gol atıp 1 de asist yaptı.



