10 Ekim
Kazakistan-Linheştayn
17:00
10 Ekim
Fransa-Azerbaycan
21:45
10 Ekim
İzlanda-Ukrayna
21:45
10 Ekim
Belçika-Kuzey Makedonya
21:45
10 Ekim
İsveç-İsviçre
21:45
10 Ekim
Kosova-Slovenya
21:45
10 Ekim
Almanya-Lüksemburg
21:45
10 Ekim
Kuzey İrlanda-Slovakya
21:45

Fenerbahçe'nin gözdesi Vlahovic'ten transfer kararı!

Juventus ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dusan Vlahovic, menajerine İngiltere'de kulüp araması talimatını verdi.

calendar 10 Ekim 2025 14:15
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'nin gözdesi Vlahovic'ten transfer kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.



Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde ilgilendiği iddia edilen Dusan Vlahovic için flaş bir gelişme yaşandı.

Fichajes'te yer alan habere göre; Sırp golcü, İngiltere Premier League'e gitmek istiyor. Haberde, Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Vlahovic'in menajerlerine Chelsea veya Tottenham'a transfer olma olsalığını değerlendirin talimatını verdiği bilgisi yer aldı.

ATLETICO DE MADRID DE İSTİYOR

Öte yandan 25 yaşındaki santrforu İspanya'dan Atletico de Madrid'in istediği ancak oyuncunun İngiltere'ye gitmek istediği için bu hamleye sıcak bakmadığı vurgulandı.

PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 8 maça çıkan Vlahovic, bu müsabakalarda 4 gol atıp 1 de asist yaptı.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
