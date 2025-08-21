21 Ağustos
FC Midtjylland-KuPS Kuopio
19:30
21 Ağustos
Brann-AEK Larnaca
20:00
21 Ağustos
Panathinaikos-Samsunspor
21:00
21 Ağustos
Slovan Bratislava-Young Boys
21:15
21 Ağustos
Lech Poznan-Genk
21:30
21 Ağustos
Aberdeen-FCSB
21:45
21 Ağustos
Rijeka-PAOK
21:45
21 Ağustos
Lincoln Red Imps FC-Braga
22:00
21 Ağustos
Rosenborg-Mainz 05
19:00
21 Ağustos
Başakşehir-U.Craiova
20:45
21 Ağustos
Anderlecht-AEK Athens
21:00
21 Ağustos
Sparta Prag-Riga FC
21:00
21 Ağustos
Neman Grodno-Rayo Vallecano
21:00
21 Ağustos
Polissya Zhytomyr-Fiorentina
21:00
21 Ağustos
Levski-Alkmaar
21:00
21 Ağustos
NK Celje-Banik Ostrava
21:00
21 Ağustos
Lausanne-Beşiktaş
21:15
21 Ağustos
Shelbourne-Linfield
21:45

Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Hüseyin Kozluca hayatını kaybetti

Türk basketbolunun unutulmaz isimlerinden, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Hüseyin Kozluca, 87 yaşında hayatını kaybetti. Kulüp, "Sarı Miras'ımızın en önemli isimlerinden biriydi" sözleriyle veda etti.

calendar 21 Ağustos 2025 17:07
Haber: AA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Hüseyin Kozluca hayatını kaybetti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın efsane isimlerinden Hüseyin Kozluca, 87 yaşında hayatını kaybetti. Sarı-lacivertli kulüp, vefat haberini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Fenerbahçe'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Türk basketbolunun efsanelerinden, basketbol tarihimizin ve Sarı Miras'ımızın en önemli isimlerinden, eski sporcumuz Hüseyin Kozluca'yı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Hüseyin Kozluca'ya Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz."

Türk basketboluna hem oyunculuğu hem de katkılarıyla iz bırakan Kozluca, Fenerbahçe tarihinin en önemli sporcuları arasında yer alıyordu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.