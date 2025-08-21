Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Hüseyin Kozluca hayatını kaybetti

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın efsane isimlerinden Hüseyin Kozluca, 87 yaşında hayatını kaybetti. Sarı-lacivertli kulüp, vefat haberini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.





Fenerbahçe'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:



"Türk basketbolunun efsanelerinden, basketbol tarihimizin ve Sarı Miras'ımızın en önemli isimlerinden, eski sporcumuz Hüseyin Kozluca'yı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Hüseyin Kozluca'ya Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz."





Türk basketboluna hem oyunculuğu hem de katkılarıyla iz bırakan Kozluca, Fenerbahçe tarihinin en önemli sporcuları arasında yer alıyordu.



