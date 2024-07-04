Fenerbahçe, Nigel Hayes-Davis ile uzattı

Bu sözleşmeye göre Nigel Hayes-Davis, 2026-27 sezonunun sonuna dek formamızı giymeye devam edecektir.'' ifadeleri kullanıldı.

THY EuroLeague'de geçtiğimiz sezon Final Four oynayan Fenerbahçe Beko, kadrosunu korumak adına önemli bir adım attı.Kadrosuna Devon Hall, Nicolo Melli, Bonzie Colson ve Erten Gazi gib isimleri katan Fenerbahçe, iç transferde de mutlu sona ulaştı.Sarı-lacivertliler, EuroLeague'in En İyi 5'ine seçilen Nigel Hayes-Davis ile NBA'den gelen tekliflere rağmen 3 yıllık kontrat imzalandığını açıkladı.Kulüpten yapılan açıklamada,Fenerbahçe, Nigel Hayes-Davis'in geçen sezon EuroLeague'de 50 sayı atarak rekor kırmasını, çok sevdiği kedisini ve EuroLeague 1. Takımı'na seçildiği ödülün fotoğrafını koyarak anlaşmayı ima etti.Davis, EuroLeague'de geride bıraktığımız sezon 37 maça çıkarken 13.8 sayı, 4.6 ribaund ortalamaları ile oynadı. Yıldız isim, ALBA Berlin'e karşı 50 attığı maçta EuroLeague sayı rekorunu kırmıştı.