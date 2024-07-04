Fenerbahçe, Nigel Hayes-Davis ile uzattı

THY EuroLeague'de geçtiğimiz sezon Final Four oynayan Fenerbahçe Beko, kadrosunu korumak adına önemli bir adım attı.
Kadrosuna Devon Hall, Nicolo Melli, Bonzie Colson ve Erten Gazi gib isimleri katan Fenerbahçe, iç transferde de mutlu sona ulaştı.
HAYES-DAVIS'İ AÇIKLADI
Sarı-lacivertliler, EuroLeague'in En İyi 5'ine seçilen Nigel Hayes-Davis ile NBA'den gelen tekliflere rağmen 3 yıllık kontrat imzalandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, ''Yeni sezon öncesinde kadro yapılanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Fenerbahçe Ailesi'ne 2022 yazında katılan ve gösterdiği performansla ekibimizin bu süreçteki başarılarının en önemli parçalarından biri olan Nigel Hayes-Davis ile 3 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varmıştır. Bu sözleşmeye göre Nigel Hayes-Davis, 2026-27 sezonunun sonuna dek formamızı giymeye devam edecektir.'' ifadeleri kullanıldı.
F.BAHÇE'DEN HAYES-DAVIS GÖRSELİ
Fenerbahçe, Nigel Hayes-Davis'in geçen sezon EuroLeague'de 50 sayı atarak rekor kırmasını, çok sevdiği kedisini ve EuroLeague 1. Takımı'na seçildiği ödülün fotoğrafını koyarak anlaşmayı ima etti.
SEZON PERFORMANSI
Davis, EuroLeague'de geride bıraktığımız sezon 37 maça çıkarken 13.8 sayı, 4.6 ribaund ortalamaları ile oynadı. Yıldız isim, ALBA Berlin'e karşı 50 attığı maçta EuroLeague sayı rekorunu kırmıştı.
Kadrosuna Devon Hall, Nicolo Melli, Bonzie Colson ve Erten Gazi gib isimleri katan Fenerbahçe, iç transferde de mutlu sona ulaştı.
HAYES-DAVIS'İ AÇIKLADI
Sarı-lacivertliler, EuroLeague'in En İyi 5'ine seçilen Nigel Hayes-Davis ile NBA'den gelen tekliflere rağmen 3 yıllık kontrat imzalandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, ''Yeni sezon öncesinde kadro yapılanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Fenerbahçe Ailesi'ne 2022 yazında katılan ve gösterdiği performansla ekibimizin bu süreçteki başarılarının en önemli parçalarından biri olan Nigel Hayes-Davis ile 3 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varmıştır. Bu sözleşmeye göre Nigel Hayes-Davis, 2026-27 sezonunun sonuna dek formamızı giymeye devam edecektir.'' ifadeleri kullanıldı.
F.BAHÇE'DEN HAYES-DAVIS GÖRSELİ
Fenerbahçe, Nigel Hayes-Davis'in geçen sezon EuroLeague'de 50 sayı atarak rekor kırmasını, çok sevdiği kedisini ve EuroLeague 1. Takımı'na seçildiği ödülün fotoğrafını koyarak anlaşmayı ima etti.
SEZON PERFORMANSI
Davis, EuroLeague'de geride bıraktığımız sezon 37 maça çıkarken 13.8 sayı, 4.6 ribaund ortalamaları ile oynadı. Yıldız isim, ALBA Berlin'e karşı 50 attığı maçta EuroLeague sayı rekorunu kırmıştı.
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