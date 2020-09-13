Fenerbahçe Miha Zajc'ı kiralık gönderdi

Fenerbahçe, Miha Zajc'ın Serie A ekiplerinden Genoa'ya kiralandığını açıkladı.

Fenerbahçe Miha Zajc'ı kiralık gönderdi
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13 Eylül 2020 18:39
Transferin şampiyonu Fenerbahçe'de ayrılıklar da gelmeye başladı. Sarı-lacivertliler, Sloven oyuncusu Miha Zajc'ın Serie A ekiplerinden Genoa'ya kiralandığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamada, "Futbolcumuz Miha Zajc, satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllığına İtalya'nın Genoa takımına kiralanmıştır. Futbolcumuza yeni kulübünde başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Miha Zajc'ın, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi Haziran 2023'de sona erecek. 2019 yılının Ocak ayında Empoli'den Fenerbahçe'ye transfer olan Miha Zajc için sarı-lacivertliler 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.


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