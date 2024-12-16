Fenerbahçe Medicana, İtalya deplasmanında

Fenerbahçe Medicana, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. hafta maçında 17 Aralık Salı günü deplasmanda İtalya'nın Mint Vero Volley takımıyla karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Medicana, İtalya deplasmanında
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16 Aralık 2024 14:22
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. hafta maçında 17 Aralık Salı günü İtalya'nın Mint Vero Volley takımına konuk olacak.

Opiquad Arena'daki mücadele, saat 22.00'de başlayacak.

Sarı-lacivertli ekip, gruptaki son maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 3-2 mağlup ederken Mint Vero Volley ise Helios Grizzlys Giesen'i aynı skorla yendi.

İtalyan temsilcisi, İstanbul'da oynanan müsabakayı 3-0 kazanmıştı.

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