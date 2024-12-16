Fenerbahçe Medicana, İtalya deplasmanında

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. hafta maçında 17 Aralık Salı günü İtalya'nın Mint Vero Volley takımına konuk olacak.
Opiquad Arena'daki mücadele, saat 22.00'de başlayacak.
Sarı-lacivertli ekip, gruptaki son maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 3-2 mağlup ederken Mint Vero Volley ise Helios Grizzlys Giesen'i aynı skorla yendi.
İtalyan temsilcisi, İstanbul'da oynanan müsabakayı 3-0 kazanmıştı.
Opiquad Arena'daki mücadele, saat 22.00'de başlayacak.
Sarı-lacivertli ekip, gruptaki son maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 3-2 mağlup ederken Mint Vero Volley ise Helios Grizzlys Giesen'i aynı skorla yendi.
İtalyan temsilcisi, İstanbul'da oynanan müsabakayı 3-0 kazanmıştı.