16 Kasım
Macaristan-İrlanda
2-3
16 Kasım
Portekiz-Ermenistan
9-1
16 Kasım
Azerbaycan-Fransa
1-3
16 Kasım
Ukrayna-İzlanda
2-0
16 Kasım
Arnavutluk-İngiltere
0-2
16 Kasım
Sırbistan-Letonya
2-1
16 Kasım
İsrail-Moldova
4-1
16 Kasım
İtalya-Norveç
1-4
16 Kasım
Nijerya-Kongo D. Cumhuriyeti
4-5

Fenerbahçe Medicana, dev derbide Eczacıbaşı'nı mağlup etti

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Medicana, zorlu deplasmanda Eczacıbaşı Dynavit'i 126 dakika süren mücadelede 3-1 yenerek derbiden galibiyetle ayrıldı.

calendar 16 Kasım 2025 23:57
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Medicana, konuk olduğu Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yendi.
 
Salon: Eczacıbaşı
 
Hakemler: Erdal Akıncı, Selçuk Görmen
 
Eczacıbaşı Dynavit: Rettke, Stysiak, Yaprak Erkek, Jack-Kısal, Elif Şahin, Ebrar Karakurt (Simge Aköz, Meliha Diken, Dilay Özdemir, Maglio, Tuna Aybüke Özel)
 
Fenerbahçe Medicana: Aslı Kalaç, Vargas, Hande Baladın, Korneluk, Orro, Fedorovtseva (Gizem Örge, Arelya Karasoy Koçaş, Ghani, Eda Erdem)
 
Setler: 13-25, 25-21, 15-25, 26-28
 
Süre: 126 dakika (34, 31, 25, 36)
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
