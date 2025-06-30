Fenerbahçe Medicana, Burutay Subaşı'nı duyurdu

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon planlaması kapsamında milli voleybolcu Burutay Subaşı'nı kadrosuna kattı.



2005-2006 SGK Ankara ile profesyonel kariyerine başlayan Burutay; Halkbank, Galatasaray HDI Sigorta ve Arkas Spor formalarını terletti.



2022-2023 Türkiye Kupası'nda 'En iyi servis atan oyuncu' ve 'En skorer oyuncu' ödüllerini alan Burutay, 2018-2019 ve 2019-2020 yıllarında Türkiye Süper Kupası'nın MVP'si seçildi.



Fenerbahçe Medicana resmi sitesinden yaptığı açıklamada, "Burutay Subaşı'na 'Ailemize hoş geldin' diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.



