Fenerbahçe, Luan Peres'i açıkladı

"Profesyonel futbolcu Luan Peres Petroni'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Olympique Marseille kulübüne toplam transfer bedeli olarak 5.225.000 Avro ödenecektir. Transfer bedeline ilaveten, futbol takımının ve futbolcunun performansına bağlı olarak azami 237.500 Avro bonus bedeli Olympique Marseille Kulübüne ödenecektir."



"KENDİMİ GÖSTERECEĞİM"



İmzasının ardından kulüp televizyonuna kısa bir açıklama yapan Luan Peres, "Çok mutluyum. Büyük bir kulübe geldim, bu benim için büyük bir keyif. Kulübün büyüklüğünün ve beklentilerin farkındayım. Sahada kendimi göstereceğim" dedi.



Brezilyalı futbolcuya imzası sırasında eşlik eden Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki ise, "Hayırlı olsun. Avrupa futbol piyasasında en zor transferlerden biridir solak stoper. İyisini ve kariyerlisini bulmak çok önemliydi. Fenerbahçe'nin oyun yapısına çok uygun biri, yine Brezilya'dan. Hocamızın istediği bir oyuncuydu. Bundan sonra artık her şey sahada, başarılar diliyorum kendisine." sözlerini kullandı.











Fenerbahçe, savunmasını Luan Peres ile güçlendirdi. Sarı-lacivertliler, Marsilya'dan Brezilyalı oyuncunun transferini açıkladı.Kulüpten yapılan açıklamada Peres için 5.225.000 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği belirtildi. Fenerbahçe, ayrıca 28 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.