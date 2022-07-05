Fenerbahçe, King'in menajeriyle masada!

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Fenerbahçe transferde son birkaç günde sessizliğe bürünmüşken, sarı-lacivertlilerin santrfor konusunda önemli mesafe kat ettiği ortaya çıktı.Kanarya, Watford'dan ayrılmasının ardından serbest kalan Norveç Milli Takımı oyuncusu Joshua King ile temasa geçti.30 yaşındaki forvetin menajeriyle İstanbul'da bir araya gelen sarı-lacivertli yöneticiler, ilk görüşmede olumlu sonuç aldı. Transfer henüz noktalanmasa da arada ufak tefek pürüzlerin kaldığı öğrenildi.Joshua King, Fenerbahçe'de oynamak isterken bonservisinin elinde olması nedeniyle transferin önü açık.Geçtiğimiz sezonu Watford'da geçiren King, 32 lig maçında görev alıp 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.Norveç Milli Takımı formasını 62 defa giyen King, 20 gol buldu.