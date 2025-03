Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe , sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda hata yapmadı ve maçı 3-0'lık skorla kazandı.Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Mert Müldür, 26. dakikada Dusan Tadic ve 30. dakikada Youssef En-Nesyri attı.Fenerbahçe, bu sonuçla birlikte ligde 61 puana yükseldi. Antalyaspor ise 30 puanda kaldı.Fenerbahçe, Galatasaray'ın Kasımpaşa beraberliği sonrası lider durumda bulunan ezeli rakibi ile puan farkını dörde düşürdü.Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda perşembe günü sahasında Rangers ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli takım, ligde gelecek haftayı BAY geçecek. Fenerbahçe'nin ligdeki bir sonraki rakibi Samsunspor olacak. Fenerbahçe, 16 Mart'ta Samsunspor'u sahasında ağırlayacak. Fenerbahçe mağlubiyetiyle birlikte ligdeki beş maçlık yenilmezlik serisi sona eren Antalyaspor, ligde gelecek hafta Rizespor'u konuk edecek.Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Onvo Antalyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Gaziantep FK maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 5 değişikliğe gitti.Deneyimli teknik adam Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada, kupada Gaziantep FK mücadelesinde ilk 11'de görev verdiği Yusuf Akçiçek, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Anderson Talisca'yı yedek soyundururken, yabancı kontenjanı nedeniyle Bright Osayi-Samuel'i kadroya dahil etmedi.Portekizli çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Çağlar Söyüncü, Sebastian Szymanski, Filip Kostic, Dusan Tadic ve Edin Dzeko'yu ilk 11'de sahaya sürdü.Antalyaspor karşısında kalede İrfan Can Eğribayat'ı oynatan Mourinho, savunma üçlüsünü Mert Müldür, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü'den oluşturdu. Kanatlarda Oğuz Aydın ile Filip Kostic tercih edilirken, orta alanda Fred Rodrigues ve Sebastian Szymanski yer aldı. Serbest oyuncu görevini Dusan Tadic üstlenirken, gol yollarında Edin Dzeko ile Youssef En-Nesyri forma giydi.Sarı-lacivertli ekipte Dominik Livakovic, Burak Kapacak, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Sofyan Amrabat, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Anderson Talisca, Allan Saint-Maximin ve Cenk Tosun ise kulübede forma bekledi.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Antalyaspor karşısında takımının başında yer alamadı.Galatasaray derbisinin ardından 2 maç ceza alan Portekizli teknik adam, cezasının ilkini kupadaki Gaziantep FK maçında çekmişti.Antalyaspor karşısında cezasını tamamlayacak Mourinho'nun yerine takımın başında teknik sorumlu Salvatore Foti yer aldı.Fenerbahçe, Onvo Antalyaspor karşısında 4 oyuncusundan faydalanamadı.Sarı-lacivertlilerde sakatlık sebebiyle Diego Carlos, İsmail Yüksek ve Levent Mercan zorlu karşılaşmada forma giyemezken, Bright Osayi-Samuel yabancı kontenjanına takıldı.Fenerbahçe, karşılaşmanın 6. dakikasında penaltı bekledi. Bu dakikada topla birlikte ceza sahasına girmek isteyen Sebastian Szymanski, Thalisson tarafından engellendi. Fenerbahçeli futbolcular, bu pozisyonda Thalisson'un elle oynadığı yönünde penaltı itirazında bulundu. Hakem Mehmet Türkmen, kısa bir süre VAR ile konuştuktan sonra oyunun devam etmesini istedi.Fenerbahçe, 9. dakikada Antalyaspor karşısında öne geçti. Bu dakikada soldan kullanılan kornerde Szymanski'nin ortasında Mert Müldür, iyi bir kafa vuruşu yaparak takımını öne geçirdi.Fenerbahçe, 26. dakikada Antalyaspor karşısında farkı ikiye çıkardı. Samudio'nun defanstan çıkarken kaptırdığı topta Dzeko'nun sol kanatta son çizgiden yaptığı ortayı Çağlar içeriye çevirdi ve Tadic'in altıpastan vuruşu savunmaya çarpıp ağlarla buluştu. Fenerbahçe, bu golle durumu 2-0 yaptı.Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında 30. dakikada son haftaların formda ismi Youssef En-Nesyri ile üçüncü golü buldu. Bu dakikada Dzeko'nun sol kanattan çevirdiği ortada savunmadan dönen topa vuran Kostic'in şutu kaleciden geri döndü. Kaleciden dönen topu altıpasta Youssef En-Nesyri tamamladı.Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.Fenerbahçe, 56. dakikada Mert Müldür ile bir kez daha gole yaklaştı. Bu dakikada Szymanski'nin yaptığı ortada kafayı vuran Mert Müldür'ün şutunu Piric kurtardı.Fenerbahçe - Antalyaspor maçında sarı-lacivertlilerin 3-0'lık üstünlüğünün ardından ikinci yarıda tempo düşük kaldı.Fenerbahçe'de üçüncü golü atan En-Nesyri, karşılaşmanın 69. dakikasında kenara geldi. Fenerbahçe'de bu dakikada En-Nesyri yerine oyuna dahil olan isim Anderson Talisca oldu.Fenerbahçe'de 69. dakikada En-Nesyri yerine oyuna dahil olan Anderson Talisca, bir dakika sonra ise net bir fırsattan yararlanamadı. Orta sahada topu alan ve rakip ceza sahasına kadar taşıyan Talisca'nın şutunu kaleci Piric kurtardı.Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti.9. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Szymanski'nin soldan kullandığı kornerde Mert Müldür'ün altıpasın içinden yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direk dibinden filelerle buluştu:26. dakikada sarı-lacivertli takım farkı 2'ye çıkardı. Samudio'dan topu kaptıktan sonra sol çaprazdan ceza sahasına giren Dzeko, son çizgiden arka direğe ortaladı. Çağlar Söyüncü'nün içeri çevirdiği meşin yuvarlak, penaltı noktası yakınında Tadic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta, savunmaya da çarpan top ağlara gitti:30. dakikada Fenerbahçe üçüncü golü buldu. Dzeko'nun soldan ortasında Veysel Sarı'nın uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak, ceza sahası içi sol çaprazda Kostic'in önüne düştü. Bu oyuncunun bekletmeden çıkardığı şutta top kaleci Piric'ten döndü. En-Nesyri, meşin yuvarlağı altıpasın içinde tamamlayarak filelere gönderdi:Fenerbahçe, ilk yarıyı 3-0 önde bitirdi.56. dakikada Szymanski'nin sağdan kullandığı kornerde Mert Müldür'ün ön direkte yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Piric gole izin vermedi.69. dakikada kendi yarı sahasında aldığı topu uzun bir süre taşıyarak rakip ceza sahasına giren Talisca'nın yerden şutunda, meşin yuvarlak kaleci Piric'ten döndü.Fenerbahçe, karşılaşmayı ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazandı.ÜlkerMehmet Türkmen, Candaş Elbil, Bilal Gölen: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür (Dk. 86 Djiku), Skriniar, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Fred, Szymanski (Dk. 80 Amrabat), Kostic, Tadic (Dk. 86 İrfan Can Kahveci), Dzeko (Dk. 80 Cenk Tosun), En-Nesyri (Dk. 69 Talisca)Piric, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Thalisson, Güray Vural (Dk. 72 Abdurrahim Dursun), Erdal Rakip (Dk. 64 Petrusenko), Soner Dikmen, Van de Streek (Dk. 87 Djenepo), Safuri (Dk. 87 Gaich), Larsson, Samudio (Dk. 72 Townsend)Dk. 9 Mert Müldür, Dk. 26 Tadic, Dk. 30 En-Nesyri (Fenerbahçe)