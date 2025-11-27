Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Macaristan ekibi Ferençvaroş'u konuk etti.



Chobani Stadı'nda oynanan mücadeleyi 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.



Ferençvaroş'un golünü 66. dakikada Barnabas Varga kaydetti.





TALISCA KALEYİ YOKLADI



17. dakikada sağ kanattan geliştirilen atakta Asensio ile girdiği verkaç sonucunda yay üzerinde topla buluşan Talisca'nın yerden sert şutunda kaleci Dibusz, soluna yatarak topun kontrolünü sağladı.



ASENSIO KALEYİ DENEDİ



Mücadelenin 23. dakikasında sağ kanattan geliştirilen organize atakta Oğuz'un pasında yayın hemen gerisinde topla buluşan Asensio, doğrudan kaleyi düşündü ancak kaleci Dibusz gole izin vermedi.





Ferencvaros'un 24. dakikada sol kanattan geliştirdiği kontratakta topla hızla ceza sahasına kat eden Yusuf, Skriniar'dan sıyrılarak son çizgiye indi, içeri çevirdiği topta Ederson'un müdahalesinden sonra top tekrardan Yusufa çarptı ve auta çıktı.Temsilcimiz Fenerbahçe, 35. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Kerem'in ön direğe yaptığı muhteşem ortaya İyi yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşu, sağ köşeden çok az farkla auta çıktı.Dakikalar 45'i gösterirken Ferençvaraoş sağ kanattan geliştirilen kontratakta Zachariassen'in pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Yusuf'un uzak köşeye yaptığı plase vuruşta top direkten döndü. Devamında Skriniar araya girdi ve topu kornere gönderdi.İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.Mücadelenin 57. dakikasında sol taraftan Asensio'nun kullandığı köşe vuruşunda ön direğe gelen ortaya sert bir kafa vuran En-Nesyri, çerçeveyi bulamadı. Top auta çıktı.Karşılaşmanın 62. dakikasında sağ kanattan geliştirilen atakta Toth'un ara pasında savunma arkasına sarkan ve sağ çaprazda topla buluşan Yusufa, Yiğit Efe kayarak muhteşem bir müdahale yaptı ve topu kornere gönderdi.66. dakikada sol taraftan Kanichowsky'nin kullandığı köşe vuruşunda ön direğe gelen topa yükselip kafayı vuran Varga, topu Ederson'un solundan ağlarla buluşturdu.Dakikalar 69'u gösterirken sol kanattan Levent'in yaptığı ortada arka direğe gelen topu Nene, Talisca'ya indirdi, sağ ayağıyla gelişine vuruş yapan Talisca, topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu.Mücadelenin 79. dakikasında pasla kullanılan köşe vuruşu sonrasında ceza sahasının dışında topla buluşan Dorgeles Nene'nin sert şutu, üst direkten döndü.Karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.Fenerbahçe'nin genç savunmacısı Yiğit Efe Demir, sarı-lacivertli formayla ilk kez bir resmi karşılaşmada ilk 11'de görev aldı.Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord karşısında son bölümde oyuna dahil olan Yiğit Efe, ligde ise süre bulamamıştı.Domenico Tedesco, savunmada Jayden Oosterwolde ve Çağlar Söyüncü'nün yokluğunda 21 yaşındaki oyuncuyu ilk 11'de değerlendirdi.Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Ferencvaros karşısında Marco Asensio'yu orta alanda görevlendirdi.İsmail Yüksek ve Fred Rodrigues'in cezası, Sebastian Szymanski'nin de hazır olmaması nedeniyle 40 yaşındaki çalıştırıcı, "10" numarada görevlendirdiği İspanyol yıldızı Ferencvaros karşısında "8" numarada oynattı.Fenerbahçe'nin Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, Ferencvaros maçında kadroya dahil edildi.Milli arada yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalan ve Çaykur Rizespor müsabakasında takımını yalnız bırakan Szymanski, Ferencvaros müsabakasında yedek soyundu.Fenerbahçe'de ceza ve sakatlıklardan oluşan eksiklik nedeniyle Ferencvaros karşısında altyapıdan 2 oyuncu kadroya dahil edildi.Sarı-lacivertlilerde 17 yaşındaki oyunculardan stoper Kamil Efe Üregen ile sol kanat Haydar Karataş, Tedesco'dan forma bekledi.Fenerbahçe Kulübü, Ferencvaros yöneticilerini ve UEFA delegesini yemekte ağırladı.Çengelköy'de bulunan bir restoranda gerçekleştirilen dostluk yemeğine yönetim kurulu üyeleri Taner Sönmezer, Gürhan Taşkaya, Serhan Yılmaz ile Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Terzi, Ferencvaros Başkanı Gabor Kubatov, yönetim kurulu üyeleri ve UEFA Delegesi Aleksandra Pejkovska katıldı.Yemeğin ardından karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.

17. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Talisca, Asensio'yla verkaç yapıp ceza yayı üzerinden sert vurdu ancak kaleci Dibusz topu kontrol etti.



24. dakikada Oğuz Aydın'ın pasında topu alan Asensio, ceza sahası dışı sağ çaprazından sert vurdu, kaleci Dibusz bu pozisyonda da yine tehlikeyi önledi.



33. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Asensio'nun rakibinden sıyrılıp uzaktan sert vuruşunda, Dibusz uzanarak meşin yuvarlağı uzaklaştırmayı başardı.



35. dakikada sağdan kazanılan korner atışında Kerem Aktürkoğlu ön direğe ortaladı. Bu noktaya hareketlenen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.



40. dakikada Ferencvaros etkili geldi. Makreckis'in kullandığı uzun taç atışında Archie Brown'dan topu kapan Varga, sağdan kale sahasına girip Yusuf Bamidele'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda, direğe çarpan top yandan auta çıktı.



45. dakikada Ferencvaros gole yaklaştı. Zachariassen'in kafayla indirdiği topu alan Yusuf Bamidele, ceza sahasına girer girmez plase bir vuruş yaptı ancak meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına geri geldi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





57. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Soldan kazanılan korner atışında Asensio kale sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen En-Nesyri'nin yakın mesafeden vuruşunda, top yandan auta gitti.



66. dakikada Ferencvaros öne geçti. Soldan kazanılan korner atışını Kanichowsky kullandı. Kale sahası içine gönderilen ortada iyi yükselen Varga, yakın mesafeden topu kafayla ağlara yolladı: 0-1



68. dakikada Fenerbahçe eşitliği yakaladı. Levent Mercan'ın soldan ortasında arka direkte topla buluşan Nene, müsait pozisyondaki Talisca'ya indirdi. Brezilyalı oyuncu ceza sahası içi sağ çaprazından sert bir şutla topu filelerle buluşturdu: 1-1



79. dakikada Fenerbahçe direğe takıldı. Talisca'nın pasında topla buluşan Nene'nin ceza yayı üzerinden sert şutunda, üst direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.



82. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Talisca'nın uzaktan sert şutunda, kaleci Dibusz son anda uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.



90+1. dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Jhon Duran ile Raemaekers arasında yaşanan gerilimin ardından hakem Ricardo de Burgos, Duran'ın rakibine kafa attığı gerekçesiyle Kolombiyalı oyuncuya direkt kırmızı kart gösterdi.





Stat: Chobani



Hakemler: Ricardo de Burgos, Iker De Francisco, Asier Perez De Mendiola (İspanya)



Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe Demir (Dk. 76 Mert Müldür), Brown, Alvarez, Asensio (Dk. 60 Nene), Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 60 Levent Mercan), En-Nesyri (Dk. 60 Duran)



Ferencvaros: Dibusz, Cisse, Raemaekers, Szalai, Makreckis, Kanichowsky (Dk. 81 Ötvös), Keita (Dk. 81 Romao), Zachariassen (Dk. 60 Toth), Cadu (Dk. 60 O'Dowda), Varga, Yusuf Bamidele (Dk. 74 Joseph)



Goller: Dk. 66 Varga (Ferencvaros), Dk. 68 Talisca (Fenerbahçe)



Kırmızı kart: Dk. 90+1 Duran (Fenerbahçe)



Sarı kartlar: Dk. 21 Yiğit Efe Demir, Dk. 73 Skriniar, Dk. 80 Semedo, Dk. 90+6 Talisca, Dk. 90+7 Tedesco (Teknik direktör) (Fenerbahçe), Dk. 42 Zachariassen, Dk. 55 Szalai, Dk. 70 O'Dowda, Dk. 90+2 Raemaekers (Ferencvaros)



