Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Jose Mourinho'nun yönetimindeki Fenerbahçe, deplasmanda Stanimir Stoilov'un ekibi Göztepe ile 2-2 berabere kaldı.
Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetirken, Fenerbahçe'nin gollerini 45+2'de penaltıdan Edin Dzeko ve 45+7'de yeni transfer Youssef En-Nesyri kaydetti.
Göztepe'nin gollerini ise 68. dakikada Koray Günter ve 90+5'te Romulo kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 4'e yükseltirken, Göztepe 2 puana ulaştı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olurken, Göztepe deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.
İKİ TAKIMDA DA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasındaki Göztepe-Fenerbahçe maçında her iki takımın teknik direktörü, ilk hafta müsabakalarına göre ilk 11'lerinde değişiklik yaptı.
Bu sezon ilk iç saha maçına çıkan Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, Gürsel Aksel Stadı'nda konuk ettikleri Fenerbahçe karşısında ilk hafta oynadıkları Antalyaspor maçına göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.
Sarı-kırmızılı ekipte Yalçın Kayan'ın yerine Doğan Erdoğan, Nazım Sangare'nin yerine de Lasse Nielsen görev aldı.
FENERBAHÇE'DE 3 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ise ilk hafta kazandıkları Adana Demirspor maçına göre 3 değişiklik tercih etti.
Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can Kahveci'nin yerine Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao ve Youssef En Nesyri şans buldu.
İZMİR YANGINLARI UNUTULMADI
Göztepeli futbolcular sahaya "Doğa bizim, sorumluluk hepimizin, Geçmiş olsun güzel İzmir'imiz", Fenerbahçe ise "Geçmiş olsun güzel İzmir" yazılı pankartla çıktı.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın yanı sıra olimpiyatta mücadele eden milli okçu Mete Gazoz ve Göztepe Spor Kulübü cimnastikçisi Ferhat Arıcan ile Göztepe Kulübü Başkanı Rasmus Ankersen, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve asbaşkan Acun Ilıcalı da karşılaşmayı takip etti.
GÖZTEPE GOLE YAKLAŞTI
Maçın ilk tehlikesini 17. dakikada Göztepe yakaladı. Ceza alanı önünde topla buluşan Doğan Erdoğan'ın düşerken yaptığı vuruş direğin yanından auta gitti.
GÖZTEPE ATTI, VAR'DAN DÖNDÜ
Göztepe'nin 30. dakikada Romulo ile bulduğu gole Fenerbahçeli oyuncular itiraz etti. VAR'dan gelen uyarı sonrası gol iptal edildi.
Sol kanattan Kubilay Kanatsızkuş'un topu taşıdığı pozisyonun ardından kale ağzında topla buluşan Romulo, topu ağlara göndermişti. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu inceleyen hakem Kadir Sağlam, Kubilay Kanatsızkuş'un İsmail Yüksek'e faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.
FENERBAHÇE GOLE YAKLAŞTI
Maçın 43. dakikasında Fenerbahçe gole yaklaştı. Dzeko'nun pasıyla sağ çaprazdan ceza alanına giren Osayi-Samuel'in yakın mesafeden vuruşunu kaleci kurtardı.
DZEKO SAHNEYE ÇIKTI
Fenerbahçe, Göztepe deplasmanında Edin Dzeko'nun 45+3'te penaltıdan kaydettiği gol ile 1-0 öne geçti.
45. dakikada hızlı gelişen hücumda Youssef En-Nesyri'nin pasıyla ceza alanına giren Osayi Samuel, Djalma ile girdiği mücadelede yerde kaldı ve hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Dzeko, kaleci ve topu farklı köşelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
EN-NESYRI HESABI AÇTI
Maçın 45+7. dakikasında Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı. Szymanski'nin sol çaprazdan ortasında arka direkte kafayı vuran En-Nesyri, takımını 2-0 öne geçirdi.
ALİ KOÇ'A SALDIRI GİRİŞİMİ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe - Fenerbahçe maçının devre arasında deplasman tribününe gitti.
Bazı Fenerbahçeli taraftarların stadyuma girememesi sebebiyle deplasman tribününe yönelen Ali Koç, konu hakkında stadyuma girebilen Fenerbahçeli taraftarlar ile görüştü.
Ali Koç'un taraftarlarla görüşme yaptığı anlarda Göztepe tribünlerinden Ali Koç'a bazı yabancı maddeler atıldı.
YABANCI MADDE İSABET ETTİ
Deplasman tribününe giremeyen taraftarlar olduğu için o bölüme giden ve desteğini gösteren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yabancı madde yağdı, ardından madde isabet eden Ali Koç yere düştü ve oyun duraklatıldı.
SALDIRI GİRİŞİMİ
Ali Koç saha kenarında yere düştükten sonra tribünden bir kişi sahaya girerek saldırmaya çalıştı ancak güvenlik görevlileri saldırgana müdahale etti.
FENERBAHÇE 3. GOLE YAKLAŞTI
Maçın 60. dakikasında Fenerbahçe 3. gole yaklaştı. Sol çaprazdan ceza alanına giren Dusan Tadic'in sol çaprazdan yaptığı vuruş direğin hemen yanından auta gitti.
GÖZTEPE FARKI 1'E İNDİRDİ
Maçın 68. dakikasında ev sahibi Göztepe, durumu 2-1'e getirdi. Köşe vuruşunda iyi yükselen Koray Günter, kafayla topu ağlara gönderdi.
ROMULO 90+5'TE SAHNEYE ÇIKTI
Maçın 90+5. dakikasında Göztepe beraberliği yakaladı. Fenerbahçe savunmasından seken topu önünde bulan Romulo'nun düzgün vuruşu ağlarla buluştu ve skor 2-2'ye geldi.
Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve maç 2-2 berabere bitti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
Müsabakanın 17. dakikasında Dzeko'nun sol kanattan yaptığı ortada arka tarafta Osayi-Samuel'in kafa vuruşunda top, kaleci Arda'da kaldı.
18. dakikada Dennis'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Doğan Erdoğan'ın şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
30. dakikada Göztepe'de Romulo'nun filelere gönderdiği topun ardından hakem Kadir Sağlam VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izledi. Atağın başlangıcında Kubilay Kanatsızkuş'un rakibine yaptığı hareketi faul olarak değerlendiren Kadir Sağlam, golü geçerli saymadı.
44. dakikada ceza sahasında çapraz pozisyonda topla buluşan Osayi-Samuel'in şutunda, kaleci Arda topu kornere uzaklaştırdı.
45+1. dakikada ceza sahası içinde Djalma ile ikili mücadeleye giren Osayi Samuel'in yerde kaldığı pozisyonda hakem penaltı kararı verdi. 45+3. dakikada penaltıyı kullanan Dzeko, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.
45+7. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Szymanski'nin pasıyla ceza sahası içinde meşin yuvarlakla buluşan En-Nesyri'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-2.
İkinci yarıdan dakikalar birazdan...
Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetirken, Fenerbahçe'nin gollerini 45+2'de penaltıdan Edin Dzeko ve 45+7'de yeni transfer Youssef En-Nesyri kaydetti.
Göztepe'nin gollerini ise 68. dakikada Koray Günter ve 90+5'te Romulo kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 4'e yükseltirken, Göztepe 2 puana ulaştı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olurken, Göztepe deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.
İKİ TAKIMDA DA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasındaki Göztepe-Fenerbahçe maçında her iki takımın teknik direktörü, ilk hafta müsabakalarına göre ilk 11'lerinde değişiklik yaptı.
Bu sezon ilk iç saha maçına çıkan Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, Gürsel Aksel Stadı'nda konuk ettikleri Fenerbahçe karşısında ilk hafta oynadıkları Antalyaspor maçına göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.
Sarı-kırmızılı ekipte Yalçın Kayan'ın yerine Doğan Erdoğan, Nazım Sangare'nin yerine de Lasse Nielsen görev aldı.
FENERBAHÇE'DE 3 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ise ilk hafta kazandıkları Adana Demirspor maçına göre 3 değişiklik tercih etti.
Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can Kahveci'nin yerine Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao ve Youssef En Nesyri şans buldu.
İZMİR YANGINLARI UNUTULMADI
Göztepeli futbolcular sahaya "Doğa bizim, sorumluluk hepimizin, Geçmiş olsun güzel İzmir'imiz", Fenerbahçe ise "Geçmiş olsun güzel İzmir" yazılı pankartla çıktı.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın yanı sıra olimpiyatta mücadele eden milli okçu Mete Gazoz ve Göztepe Spor Kulübü cimnastikçisi Ferhat Arıcan ile Göztepe Kulübü Başkanı Rasmus Ankersen, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve asbaşkan Acun Ilıcalı da karşılaşmayı takip etti.
GÖZTEPE GOLE YAKLAŞTI
Maçın ilk tehlikesini 17. dakikada Göztepe yakaladı. Ceza alanı önünde topla buluşan Doğan Erdoğan'ın düşerken yaptığı vuruş direğin yanından auta gitti.
GÖZTEPE ATTI, VAR'DAN DÖNDÜ
Göztepe'nin 30. dakikada Romulo ile bulduğu gole Fenerbahçeli oyuncular itiraz etti. VAR'dan gelen uyarı sonrası gol iptal edildi.
Sol kanattan Kubilay Kanatsızkuş'un topu taşıdığı pozisyonun ardından kale ağzında topla buluşan Romulo, topu ağlara göndermişti. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu inceleyen hakem Kadir Sağlam, Kubilay Kanatsızkuş'un İsmail Yüksek'e faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.
FENERBAHÇE GOLE YAKLAŞTI
Maçın 43. dakikasında Fenerbahçe gole yaklaştı. Dzeko'nun pasıyla sağ çaprazdan ceza alanına giren Osayi-Samuel'in yakın mesafeden vuruşunu kaleci kurtardı.
DZEKO SAHNEYE ÇIKTI
Fenerbahçe, Göztepe deplasmanında Edin Dzeko'nun 45+3'te penaltıdan kaydettiği gol ile 1-0 öne geçti.
45. dakikada hızlı gelişen hücumda Youssef En-Nesyri'nin pasıyla ceza alanına giren Osayi Samuel, Djalma ile girdiği mücadelede yerde kaldı ve hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Dzeko, kaleci ve topu farklı köşelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
EN-NESYRI HESABI AÇTI
Maçın 45+7. dakikasında Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı. Szymanski'nin sol çaprazdan ortasında arka direkte kafayı vuran En-Nesyri, takımını 2-0 öne geçirdi.
ALİ KOÇ'A SALDIRI GİRİŞİMİ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe - Fenerbahçe maçının devre arasında deplasman tribününe gitti.
Bazı Fenerbahçeli taraftarların stadyuma girememesi sebebiyle deplasman tribününe yönelen Ali Koç, konu hakkında stadyuma girebilen Fenerbahçeli taraftarlar ile görüştü.
Ali Koç'un taraftarlarla görüşme yaptığı anlarda Göztepe tribünlerinden Ali Koç'a bazı yabancı maddeler atıldı.
YABANCI MADDE İSABET ETTİ
Deplasman tribününe giremeyen taraftarlar olduğu için o bölüme giden ve desteğini gösteren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yabancı madde yağdı, ardından madde isabet eden Ali Koç yere düştü ve oyun duraklatıldı.
SALDIRI GİRİŞİMİ
Ali Koç saha kenarında yere düştükten sonra tribünden bir kişi sahaya girerek saldırmaya çalıştı ancak güvenlik görevlileri saldırgana müdahale etti.
FENERBAHÇE 3. GOLE YAKLAŞTI
Maçın 60. dakikasında Fenerbahçe 3. gole yaklaştı. Sol çaprazdan ceza alanına giren Dusan Tadic'in sol çaprazdan yaptığı vuruş direğin hemen yanından auta gitti.
GÖZTEPE FARKI 1'E İNDİRDİ
Maçın 68. dakikasında ev sahibi Göztepe, durumu 2-1'e getirdi. Köşe vuruşunda iyi yükselen Koray Günter, kafayla topu ağlara gönderdi.
ROMULO 90+5'TE SAHNEYE ÇIKTI
Maçın 90+5. dakikasında Göztepe beraberliği yakaladı. Fenerbahçe savunmasından seken topu önünde bulan Romulo'nun düzgün vuruşu ağlarla buluştu ve skor 2-2'ye geldi.
Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve maç 2-2 berabere bitti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
Müsabakanın 17. dakikasında Dzeko'nun sol kanattan yaptığı ortada arka tarafta Osayi-Samuel'in kafa vuruşunda top, kaleci Arda'da kaldı.
18. dakikada Dennis'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Doğan Erdoğan'ın şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
30. dakikada Göztepe'de Romulo'nun filelere gönderdiği topun ardından hakem Kadir Sağlam VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izledi. Atağın başlangıcında Kubilay Kanatsızkuş'un rakibine yaptığı hareketi faul olarak değerlendiren Kadir Sağlam, golü geçerli saymadı.
44. dakikada ceza sahasında çapraz pozisyonda topla buluşan Osayi-Samuel'in şutunda, kaleci Arda topu kornere uzaklaştırdı.
45+1. dakikada ceza sahası içinde Djalma ile ikili mücadeleye giren Osayi Samuel'in yerde kaldığı pozisyonda hakem penaltı kararı verdi. 45+3. dakikada penaltıyı kullanan Dzeko, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.
45+7. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Szymanski'nin pasıyla ceza sahası içinde meşin yuvarlakla buluşan En-Nesyri'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-2.
İkinci yarıdan dakikalar birazdan...
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU