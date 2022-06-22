Fenerbahçe, yeni sezon öncesi ilk kez sahaya çıktı. Kuzey Makedonya temsilcisi ile karşı karşıya gelen sarı-lacivertli ekip sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.



Skhupi, karşılaşmanın 12. dakikasında Danfa'nın golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, bu gole hemen cevap verdi ve 15. dakikada yeni transferi Lincoln Henrique ile skoru 1-1'e getirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



Skhupi, ikinci yarıya adeta golle başladı ve 47. dakikada Detunji'nin golüyle 2-1 öne geçti. Karşılaşma uzun süre bu skorla devam ederken Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Muhammed Gümüşkaya 83. dakikada sahneye çıktı ve karşılaşmanın skorunu belirledi: 2-2.



Öte yandan Fenerbahçe'nin Serdar Aziz ve Enner Valencia ile birer topu direkten döndü.



JESUS HERKESE ŞANS VERDİ



Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, sahaya Ertuğrul, Osayi, Serdar, Lemos, Novak, Gustavo, Crespo, İrfan, Bruma, Lincoln, Berisha ilk 11'ini sürdü. Deneyimli teknik adam ikinci yarıda kaleci Ertuğrul hariç tüm kadroyu değiştirdi.



ÇAĞTAY SAKATLANDI



Fenerbahçe'de ikinci yarıda oyuna giren isimlerden olan Çağtay Kurukalıp sakatlanarak kenara geldi.





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