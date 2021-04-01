Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yıldız savaşları

Süper Lig'de son dönemde tansiyonu iyice artan bir tartışma yaşanıyor: 1959 öncesi şampiyonluklar…



Fenerbahçe, yıllardır dillendirdiği resmi hesaba dahil edilmeyen şampiyonlukları için TFF'ye başvurdu. Sarı-lacivertliler, 1924'ten bu yana futbol federasyonunun oynattığı ülke şampiyonluklarıyla birlikte toplamda 28 kez mutlu sona ulaştığını belirterek beşinci yıldızı talep etti. Galatasaray'dan ise buna karşı hamle gecikmedi. Galatasaray, başvurunun reddedilmesini isterken önemli bazı görüşler ortaya koydu.



Sarı-kırmızılılar ise 'Türkiye Futbol Birinciliği' ve 'Milli Küme' organizasyonlarının süreklilik taşımaması, turnuva formatlı olması ve ulusallık barındırmaması gibi gerekçelerle değerlendirme dışı olduğunu savundu. Beşiktaş, Tahkim Kurulu'nun 2002'deki kararıyla 1956-57 ve 1957-58 sezonlarındaki Türkiye Ligi şampiyonluklarını ise daha önce geçerli saydırmıştı.



FENERBAHÇE 13.00'TE, GALATASARAY 15.00'TE



Fenerbahçe'de İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu 13.00'te FBTV'de, Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ise 15.00'te GSTV'de 1959 öncesi şampiyonluklar için açıklama yapacaklarını duyurdular.



BEDRİ BAYKAM: 2014'TE MÜRACAAT ETTİK "Geçmiş şampiyonluklar konusunu ilk gündeme taşıyan kişi, 1998'de ben oldum. Fenerbahçe 1907 Derneği'nin lokalinde düzenlenen 'Fener Dünyayı Yener' sergimin kataloğunda, Türkiye çapında düzenlenen bütün eski şampiyonlukların dökümünü verdim ve 'Türkiye Birincilikleri, Fenerbahçe Açık Ara Önde' başlığıyla bunu spor dünyasının dikkatine sundum. Daha sonra, FB TV'de beraber program yaptığım Ferruh Tanay ile birlikte, 2014'te TFF'ye çok içerikli bir dökümle müracaat ederek, 1957 öncesi şampiyonlukların tescili için resmi başvuru yaptık. Federasyon, 'bir yetkilisinin' aylar sonra gönderdiği kaçamak bir e-mail ile bunu gündemden düşürmüştü."



"BU, TFF'YE DE SAYGISIZLIK" "İçeriğe dönersek: Futbol, Türkiye'de kayda geçmiş olarak 1899'dan beri oynanıyor. "3 Büyükler" geçen yüzyılın başından beri aralarında maçlar yapıyorlar ve bunlar kayda geçiyor. Milli takımımızın istatistikleri de 1923'ten beri kayda alınıyor. Fenerbahçe'nin talebi, kimilerinin sulandırmaya çalıştığı gibi 'Harrington Kupası' veya 'İstanbul Ligi' hakkında değil, TFF'nin resmi kayıt altında düzenlediği, ülke çapında 'Türkiye Futbol Birinciliği' ve 'Milli Küme'nin tescilli sonuçlarının kayda geçmesi ile ilgili. Bu yılları yok saymak, TFF'nin Yusuf Ziya Öniş, Muvaffak Menemencioğlu, Ulvi Ziya Yenal, Orhan Şeref Apak gibi eski başkan ve yönetimlerine ve ayrıca tüm o yıllarda formalarını başarılarla ıslatmış sayısız futbolcularımıza saygısızlık olmaktadır."



URAL AKÜZÜM: HUKUKEN MÜMKÜN DEĞİL "TFF'nin vereceği böyle bir karar Türk futbolunu kaosa götürmekten başka bir şeye yaramaz. Ben taraftar değil akademisyen olarak konuşuyorum, sahada kazanmayı da kaybetmeyi de bilmek gerekir. Fenerbahçe'nin başvurusu hukuken ve tarihi olarak asla tartışılabilir değildir. Hukuk yönünden, 2002 TFF Tahkim Kurulu kararı kesin ve bağlayıcıdır. Anayasamız 59/3 maddesinde spor tahkiminin bağlayıcılığına ilişkin kesin ve net hüküm içermektedir. Bu kararda net biçimde liglerin tarihsel durumu ortaya konmuştur. Ayrıca TFF Tahkim Kurulu Talimatı 14/1 de net biçimde geri dönülemez bir karar olduğunu ortaya koymaktadır."



"DÜRÜSTLÜK KURALINA DA AYKIRI" "Genel hukuk kuralları içerisinde Medeni Kanun 2. maddesi uyarınca dürüstlük ve iyi niyet herkesin, başta da kurumların görevidir. Halihazırda sürmekte olan yarış varken kurallar zaten değiştirilemez. Akla ve mantığa yatkın olmayan bir şey zaten hukuka uygun olmaz. Böylesine sürreel bir kararın Türk futbol ekonomisine dönük çok ciddi etkileri olabilir. Tazminat davaları yaşanması olasıdır. Özcan Yeniçeri'nin MHP mebusu olarak 2014'teki soru önergesine de bakanlık 'yalnızca milli olan liglerin göz önünde bulundurulduğu' cevabı verilmiştir. Federasyon başvurusunda 1944 tarihinde üç maç kazanarak alınan birincilik bile hesaba katılmıştır. İnsaf, izan ve ciddiyete davet etmekten başka yapılacak bir şey yoktur. Tahkim Kurulu Başkanı Prof. Murat Balcı, eminim doğrunun yanında olacaktır."



