Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yıldız savaşları

Süper Lig'de son dönemde tansiyonu iyice artan bir tartışma yaşanıyor: 1959 öncesi şampiyonluklar…
Fenerbahçe, yıllardır dillendirdiği resmi hesaba dahil edilmeyen şampiyonlukları için TFF'ye başvurdu. Sarı-lacivertliler, 1924'ten bu yana futbol federasyonunun oynattığı ülke şampiyonluklarıyla birlikte toplamda 28 kez mutlu sona ulaştığını belirterek beşinci yıldızı talep etti. Galatasaray'dan ise buna karşı hamle gecikmedi. Galatasaray, başvurunun reddedilmesini isterken önemli bazı görüşler ortaya koydu.
Sarı-kırmızılılar ise 'Türkiye Futbol Birinciliği' ve 'Milli Küme' organizasyonlarının süreklilik taşımaması, turnuva formatlı olması ve ulusallık barındırmaması gibi gerekçelerle değerlendirme dışı olduğunu savundu. Beşiktaş, Tahkim Kurulu'nun 2002'deki kararıyla 1956-57 ve 1957-58 sezonlarındaki Türkiye Ligi şampiyonluklarını ise daha önce geçerli saydırmıştı.
FENERBAHÇE 13.00'TE, GALATASARAY 15.00'TE
Fenerbahçe'de İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu 13.00'te FBTV'de, Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ise 15.00'te GSTV'de 1959 öncesi şampiyonluklar için açıklama yapacaklarını duyurdular.
Fenerbahçe, yıllardır dillendirdiği resmi hesaba dahil edilmeyen şampiyonlukları için TFF'ye başvurdu. Sarı-lacivertliler, 1924'ten bu yana futbol federasyonunun oynattığı ülke şampiyonluklarıyla birlikte toplamda 28 kez mutlu sona ulaştığını belirterek beşinci yıldızı talep etti. Galatasaray'dan ise buna karşı hamle gecikmedi. Galatasaray, başvurunun reddedilmesini isterken önemli bazı görüşler ortaya koydu.
Sarı-kırmızılılar ise 'Türkiye Futbol Birinciliği' ve 'Milli Küme' organizasyonlarının süreklilik taşımaması, turnuva formatlı olması ve ulusallık barındırmaması gibi gerekçelerle değerlendirme dışı olduğunu savundu. Beşiktaş, Tahkim Kurulu'nun 2002'deki kararıyla 1956-57 ve 1957-58 sezonlarındaki Türkiye Ligi şampiyonluklarını ise daha önce geçerli saydırmıştı.
FENERBAHÇE 13.00'TE, GALATASARAY 15.00'TE
Fenerbahçe'de İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu 13.00'te FBTV'de, Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ise 15.00'te GSTV'de 1959 öncesi şampiyonluklar için açıklama yapacaklarını duyurdular.