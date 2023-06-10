Fenerbahçe'de herkes pazar günü İzmir'de oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline odaklandı.
Gürsel Aksel Stadı'nda Başakşehir'le karşılaşacak Fenerbahçe'de hem takım hem de yönetim mutlaka kupa zaferi bekliyor. En son 2014'te kupa kazanan Fenerbahçe'de bu 9 sezonluk hasretin bitmesine çok önem veriliyor.
Hem kupa şanssızlığının ortadan kalkması hem de yeni sezon öncesi moral bulunması adına finalin kritik olduğu vurgulanıyor. Bu açıdan bakıldığında bir kupadan fazlası görüşü ağırlık kazanıyor. Aynı zamanda kupanın kazanılması takım ve yönetim üzerindeki baskıları biraz olsun azaltacak. Takımla yapılan görüşmelerde de futbolcular kupayı kazanacaklarına dair söz verdi. Bu final öncesi tüm olumsuzlukların bir kenara bırakılması, ligdeki ve Galatasaray derbisindeki moral bozukluğunun unutulması için toplantılar yapıldı. Bu finalin tüm maçlardan farklı olduğu fikri öne çıkarıldı. Sarı-lacivertlilerde yönetim kurulunun tam kadro İzmir'e gitmesi de bekleniyor. Futbolcuların yalnız kalmaması ve bu önemli finalde destek amacıyla tüm yönetim yan yana olacak. Öte yandan bu kupanın kazanılmasının bir başka önemi daha var. Eğer Türkiye Kupası kazanılırsa Süper Kupa'da Galatasaray'la oynanacak ve bu sezonun rövanşını alma şansı olacak.
İrfan Can 11'e Rossi yedeğe
Kupa finalinde yarın akşam Başakşehir'le karşılaşacak Fenerbahçe'de ilk 11'de tek bir değişiklik olacak. Galatasaray derbisinden farklı olarak sadece İrfan Can Kahveci 11'de yer alacak, Diego Rossi yedeğe çekilecek. Öte yandan Fenerbahçe'de hazırlıklar devam etti. Jorge Jesus yönetiminde yapılan günün tek antrenmanı koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Gürsel Aksel Stadı'nda Başakşehir'le karşılaşacak Fenerbahçe'de hem takım hem de yönetim mutlaka kupa zaferi bekliyor. En son 2014'te kupa kazanan Fenerbahçe'de bu 9 sezonluk hasretin bitmesine çok önem veriliyor.
Hem kupa şanssızlığının ortadan kalkması hem de yeni sezon öncesi moral bulunması adına finalin kritik olduğu vurgulanıyor. Bu açıdan bakıldığında bir kupadan fazlası görüşü ağırlık kazanıyor. Aynı zamanda kupanın kazanılması takım ve yönetim üzerindeki baskıları biraz olsun azaltacak. Takımla yapılan görüşmelerde de futbolcular kupayı kazanacaklarına dair söz verdi. Bu final öncesi tüm olumsuzlukların bir kenara bırakılması, ligdeki ve Galatasaray derbisindeki moral bozukluğunun unutulması için toplantılar yapıldı. Bu finalin tüm maçlardan farklı olduğu fikri öne çıkarıldı. Sarı-lacivertlilerde yönetim kurulunun tam kadro İzmir'e gitmesi de bekleniyor. Futbolcuların yalnız kalmaması ve bu önemli finalde destek amacıyla tüm yönetim yan yana olacak. Öte yandan bu kupanın kazanılmasının bir başka önemi daha var. Eğer Türkiye Kupası kazanılırsa Süper Kupa'da Galatasaray'la oynanacak ve bu sezonun rövanşını alma şansı olacak.
İrfan Can 11'e Rossi yedeğe
Kupa finalinde yarın akşam Başakşehir'le karşılaşacak Fenerbahçe'de ilk 11'de tek bir değişiklik olacak. Galatasaray derbisinden farklı olarak sadece İrfan Can Kahveci 11'de yer alacak, Diego Rossi yedeğe çekilecek. Öte yandan Fenerbahçe'de hazırlıklar devam etti. Jorge Jesus yönetiminde yapılan günün tek antrenmanı koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.