Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Viktoria Plzen ile karşı karşıya geldi.



Mesta Stadı'nda oynanan karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı.



Fenerbahçe'nin 90+5. dakikada merkezden geliştirdiği atakta Fred, savunma arkasına hareketlenen Duran'a aradan pasını gönderdi. Duran penaltı noktasına doğru İlerlediği esnada rakibinin şortundan çekmesi sonucu yerde kaldı. Temsilcimiz penaltı itirazlarında bulundu.

Maçın hakemi Allard Lindhout, Duran'ın yerde kaldığı pozisyonu izlemek için monitöre gitti. Pozisyonu VAR monitöründe izleyen maçın hakemi, 90+7. dakikada pozisyonun penaltı olmadığını işaret etti.Fenerbahçe'de 44. dakikada sarı kart gören İsmail Yüksek ve 48. dakikada Sarı kart gören Jayden Oosterwolde, UEFA Avrupa Ligi'nde bir sonraki oynayacakları Ferencvaros maçında cezalı duruma düştü.Bu sonucun ardından sarı lacivertiler, puanını 7 yaptı. Viktoria Plzen de 8 puana yükseldi.UEFA Avrupa Ligi'nin gelecek haftasında Fenerbahçe, Ferencvaros'u ağırlayacak. Viktoria Plzen, Freiburg'u konuk edecek.UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynadıkları Beşiktaş derbisine göre ilk 11'inde 1'i zorunlu 4 değişikliğe gitti.Genç teknik adam, Mesta Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Beşiktaş maçına ilk 11'de başlattığı Levent Mercan'ı UEFA listesinde olmaması nedeniyle kadroya yazamadı.40 yaşındaki çalıştırıcı, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Dorgeles Nene'yi ise yedek soyundurdu.İtalyan çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Archie Brown, Oğuz Aydın, Anderson Talisca ve Sebastian Szymanski'yi ilk 11'de görevlendirdi.Viktoria Plzen karşısında kalede Ederson'u oynatan Tedesco, savunma dörtlüsünü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Archie Brown'dan kurdu. Orta alanda İsmail Yüksek-Edson Alvarez ikilisini tercih eden genç çalıştırıcı, hücum hattında Oğuz Aydın, Anderson Talisca ve Sebastian Szymanski'ye şans verdi. İtalyan teknik adam, gol yollarında ise yine Youssef En-Nesyri'yi tercih etti.Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Fred Rodrigues, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Marco Asensio ve Dorgeles Nene ise kulübede forma bekledi.Temsilcimiz Fenerbahçe 20. dakikada Talisca'nın pasıyla sağdan atağa katılan Semedo, önündeki boş koridoru kullanıp yayın sağından ceza sahasına girdi. Sağ ayağının üstüyle yakın köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.Viktoria Plzen'de 31. dakikada yayın sol çaprazında topla buluşan Adu, ceza sahasına girdikten sonra Skriniar'dan sıyrılıp, sol çaprazdan sağ ayağının içiyle uzak köşeye yerden vurdu. Kaleci Ederson soluna uzanarak topu çıkardı.Temsilcimizin 40. dakikada merkezden hızlı geliştirdiği atakta Talisca, iki rakibinin arasından savunma arkasına sarkan En-Nesyri'ye aradan pasını gönderdi. Yay üzerinde topu önüne alan En-Nesyri, sol ayağının içiyle sol köşeye yerden vurdu. Top kaleci Jedlicka'da kaldı.İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.61. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Talisca'nın pasıyla yay üzerinde topla buluşan Duran, yüzünü kaleye dönüp ceza sahasına girdi. Duran'ın sol ayağının içiyle yaptığı vuruşta kaleci Jedlicka topu iki hamlede çizgi üzerinde kontrol etti.Fenerbahçe 62. dakikada Sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Szymanski, sol ayağının içiyle arka direğe kavisli ortaladı. Fred'in sol ayağının içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.Viktoria Plzen'de 75. dakikada merkezden gelişen atakta Durosinmi, yay üzerinden ceza sahasına girip sağ ayağının içiyle sol köşeye vurdu. Kaleci Ederson topu ayaklarıyla çıkardı. Dönen topa hareketlenen Visinsky, sol ayağının içiyle gelişine vurdu. Skriniar'ın ayak uzattığı top sağdan kornere gitti.78. dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi ekip atağında çaprazdan ceza sahasına giren Adu, sağ ayağının içiyle uzak köşeye vuruşunu yaptı. Bu futbolcunun ön direğe gönderdiği ortada Paluska kafayı vurdu ancak top az farkla üstten dışarı gitti.30. dakikada Viktoria Plzen tehlikeli geldi. İsmail Yüksek'in kaptırdığı topu alan Ladra, Adu'ya pasını aktardı. Soldan ceza sahasına giren bu futbolcu, Skriniar'dan sıyrılıp yakın mesafeden plase bir vuruş denedi, kaleci Ederson iyi yer tutarak gole engel oldu.40. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Savunmadan atılan pasla orta alanda topla buluşan Talisca, defansın arkasına sarkan En-Nesyri'ye pasını aktardı. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez yerden vurdu ancak kaleci Jedlicka, bu pozisyonda başarılıydı.45. dakikada Suare'nin kullandığı kornerde ön direkte Adu kafayı vurdu, Ederson'un uzaklaştırdığı top Dweh'te kaldı. Bu futbolcunun bekletmeden yaptığı vuruşta Ederson bir kez daha gole izin vermedi.58. dakikada Fenerbahçe savunmasının uzaklaştıramadığı topu kapan Durosinmi, meşin yuvarlağı Paluska'yla buluşturdu. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda Ederson uzanarak gole izin vermedi.61. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Talisca'nın pasında ceza yayı önünde topla buluşan Jhon Duran, rakibinden sıyrılıp şutunu attı, kaleci Jedlicka iki hamlede topu kontrol etti.61. dakikada Fenerbahçe bir fırsat daha yakaladı. Asensio'nun pasında sol kanatta topla buluşan Szymanski, arka direğe hareketlenen Fred'e ortasını yaptı. Brezilyalı oyuncunun yakın mesafeden şutunda top az farkla üstten dışarı gitti.74. dakikada topla buluşan Durosinmi, ceza sahasına girer girmez şutunu attı, Ederson meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı. Dönen topu Visinsky kaptı. Bu futbolcunun vuruşunda Skriniar son anda ayak koyarak topu kornere gönderdi.78. dakikada Viktoria Plzen gole yaklaştı. Cerv'in uzun pasında soldan atağa katılan Adu, topla buluşup çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun plase vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.84. dakikada sol kanatta topla buluşan Brown'ın ortasında kale sahası önünde yükselen Talisca kafayı vurdu. Kaleci Jedlicka'dan dönen topu Duran tamamladı ancak Jedlicka yine gole izin vermedi.MestaAllard Lindhout, Rogier Honig, Johan Balder (Hollanda)Jedlicka, Paluska, Dweh, Jemelka, Memic (Dk. 73 Havel), Cerv (Dk. 88 Markovic), Valenta (Dk. 64 Zeljkovic), Souare, Ladra (Dk. 64 Visinsky), Adu, DurosinmiEderson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek (Dk. 60 Fred), Alvarez, Oğuz Aydın (Dk. 60 Asensio), Talisca, Szymanski (Dk. 73 Nene), En-Nesyri (Dk. 60 Jhon Duran)Dk. 23 Alvarez, Dk. 44 İsmail Yüksek, Dk. 48 Oosterwolde, Dk. 83 Duran, Fred (Maçın ardından) (Fenerbahçe), Dk. 35 Valenta, Dk. 89 Adu, Dk. 90+2 Markovic (Viktoria Plzen)