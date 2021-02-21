Fenerbahçe - Göztepe maçı için ne dediler?

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 26. haftasında 1-0 geride tamamladığı Göztepe maçının ilk yarısını Rıdvan Dilmen ve Erman Toroğlu değerlendirdi.



RIDVAN DİLMEN

Galatasaray kazanmış, Beşiktaş bay, 2 gün önce Trabzon kazanmış. Puan kaybının, özellikle içeride telafisi yok. Fenerbahçe eksik ama konsantrasyonu tamamen hücum üzerinden kurmuş. Rakibi hiç eklememiş planı. 9. dakikada bir takım böyle gol yemez. 2-0'ken bile gol yemez. Rakibin en hızlı ve solak oyuncusunu, kendi sol ayaklı oyuncunla bırakıyorsun. Altay ya kırmızı yiyecekti, ya golü yiyecekti. Halil, bu sezon en iyilerden biri.



Bir pozisyonda Diabate istese penaltı alırdı. Elin üstünden atladı. Fazla centilmen oyuncu. Göztepe 2'yi bulabilirdi. Fenerbahçe, hep karambolle oynadı. Ortalıyor, sekiyor, vuruyor falan. Bu zemin de ev sahibi için büyük dezavantaj.



Göztepe kolay bir maç değil zaten. Bundan sonra hiçbir maç kolay değil. Fenerbahçe'nin aceleci ve hızlı oyun isteği dezavantaj. Kontrolsüzler. Hiç geri güvenliği yok. Ozan ve Sosa altı pasta dolanıyor. Göztepe ikinci bölgeyi hızlı geçerse pozisyonlar bulur.



Bu maçın 1-0 bitme ihtimali zayıf. Biter mi biter. Fenerbahçe pozisyon bulacak. Göztepe 1-0'ı korursa 2 için de fırsatlar bulacaktır. Maçtan sonra enteresan bir skor olabilir.



Bir takımın 0-0 giden oyunda böyle gol yemeye hakkı yok. Caner faul yapsa kırmızı görecek. Fenerbahçe'nin Caner dışındaki diğer oyuncusu 50 metre sağ tarafta. Fenerbahçe, maçın son dakikaları ve 2-0 mağlup gibi oynuyor. Şuursuz ve kontrolsüz oyun acelecilikle birleşmiş.



Göztepe'nin iki tane yüksek stoperde iyiler. İkisi de dar alanda dönemeyen oyuncular. Mesut da ceza sahası içi oyuncusu değil. Pelkas, ceza sahası içi oyuncusu. Pelkas, penaltı yaptırabilir, yaratabilir, gol atabilir, her şeyi yapabilir. Fenerbahçe'nin Pelkas'a kesinlikle ihtiyacı var.



ERMAN TOROĞLU



İkinci yarı Fenerbahçe'de teknik direktör orta sahasını halledebilirse, Fenerbahçe kazanabilir. Halledemezse kazanamaz. Göztepe orta sahası 4 kişi, istediği gibi top oynuyorlar. Caner hücumu düşünüyor, geri gelmiyor. Orası yol geçen hanı oldu. El kol kaldırıyor Caner, sen önce kendi işini yap. 2 net pozisyon daha yakaladı Göztepe. Fenerbahçe futbol oynamıyor. Göztepe çok iyi pres yapıyor. Sosa ile Mesut hiçbir iş yapmıyorlar. Gustavo toparlıyordu orayı. Ozan nereye kadar yetişecek?



Fenerbahçe, oyunu kuramıyor. İlerideki oyunculara bir şey diyemiyorum. Top gelmiyor adamlara. Göztepe daha akıllıca oynuyor. Göztepe gol bulamazsa 1-0'la zor çıkar. Caner çıkıyor, Göztepe oradan geliyor. Oyuna Göztepe hakim. Fenerbahçe hücum gözüküyor ama Göztepeli oyuncular çabuk geri geliyorlar. Fenerbahçe yine iyi oynamıyor.



Bir tane uzun top geldi, kafayla indirdiler Szalai vuramadı. Onun dışında Fenerbahçe'nin pozisyonu yok. Organize gelemiyor Fenerbahçe. Son pozisyonda Altay çok iyi ayağını koydu. Fenerbahçe iyi değil. Topla oynama olayını bir türlü anlamıyorum. Al oraya ver, ne oldu? Topla fazla oynadı.