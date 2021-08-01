Fenerbahçe, golcü için rotasını Fransa'ya kırdı!

Fenerbahçe, santrfor transferinde gaza bastı...



Son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes forması giyen Jean-Kevin Augustin Fenerbahçe yolunda.



Bir dönem Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takan Fransız golcü için Kanarya resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.



Kariyerine muhteşem bir başlangıç yapan Augustin, Paris Saint-Germain'in ardından Alman devi Leipzig, Fransız devi Monaco ve İngiliz ekibi Leeds United forması giydi. Henüz 24 yaşında olmasına rağmen oldukça önemli kulüplerde oynayan Augustin, son olarak Nantes'ın yolunu tuttu.



1.80 boyundaki futbolcu 2018 yılında Leipzig forması giydiği dönemde 25 milyon Euro piyasa değerine sahipti. Ancak transfer olduğu kulüplerde bir türlü forma şansı bulamayan Augustin, o dönemin ardından giderek geriye doğru gitti.



Şu anda piyasa değeri 2.5 milyon Euro'ya kadar düştü. Geçtiğimiz sezon Nantes formasıyla sadece 3 maça çıkabilen Augustin, Ligue 1'de gol atma başarısı gösteremedi. Kanarya genç oyuncuyu transfer edip yeniden çıkışa geçirerek hem gol kralı olabilecek ve takımı sırtlayabilecek bir golcü elde etmek, hem de eğer planlama başarılı olursa Vedat Muriqi gibi rekor bonservis bedeliyle bir satış yapmayı planlıyor.



TRANSFER FRANSIZ BASININA DA YANSIDI



Fransız basınında çıkan haberler de Kanarya'nın Augustin ile ciddi şekilde ilgilendiğini doğrular nitelikte. Verilen bilgilere göre Nantes'ın da yollarını ayırmak istediği Augustin, oldukça uygun bir bedelle Fenerbahçe'ye transfer olabileceği yönünde.



Ayrıca golcü futbolcunun Fransız ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.



