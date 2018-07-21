Fenerbahçe, hazırlık maçında Ülker Stadı'nda konuk ettiği Feyenoord ile 3-3 berabere kaldı. 1 / 32 Fenerbahçe 3-3 Feyenoord

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren, Ülker Stadı'nda Hollanda Ligi ekibi'u konuk etti. Maça fırtına gibi başlayan Fenerbahçe, Feyenoord karşısında ilk 18 dakikada 3-0 öne geçse de 86. dakikadan sonra yediği gollere engel olamadı ve maçsona erdi.Fenerbahçe'nin gollerini 7. dakikada, 14. dakikadave 18. dakikadakaydetti. Feyenoord'un gollerini ise 86 ve 90. dakikalarda90. dakikadaattı.Geçen sezon 20 numaralı formayı giyen ve bu sezon ilk kez Feyenoord maçında 10 numaralı formayı sırtına geçiren Giuliano, 33. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.Fenerbahçe'de maça ilk 11 başlayan 19 yaşındaki Elif Elmas ve 21 yaşındaki Barış Alıcı'nın performansı büyük beğeni topladı. Elif Elmas, maçın ilk golünü atarken, Barış ise oyunda kaldığı dakika boyunca sahada en çok ikili mücadele kazanan oyuncu oldu. Fenerbahçe'de diğer bir yeni transfer olan 18 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu ise son 10 dakikada mücadele etti.Sarı lacivertli takım, bir sonraki hazırlık maçında 1 Ağustos tarihinde Cagliari ile karşılaşacak.7. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Giuliano'nun ara pasıyla ceza sahasına giren Alper Potuk, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Alper'in vuruşunda kaleci Bijlow'un kurtardığı top ceza sahası dışına gitti. Ceza yayının önünde topla buluşan Eljif Elmas, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.13. dakikada Botteghin, ceza sahası içinde Barış Alıcı'yı düşürmesiyle Fenerbahçe penaltı kazandı. Giuliano, 14. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu gole çevirdi: 2-0.18. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Eljif Elmas'ın ara pasında ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Isla, meşin yuvarlağı penaltı noktasına ortaladı. Valbuena, düzgün bir kafa vuruşuyla topu filelere yolladı: 3-0.32. dakikada Fenerbahçe, Botteghin'in Alper Potuk'u ceza sahasında düşürmesiyle bir kez daha penaltı kazandı. Giuliano'nun 33. dakikada kullandığı penaltıda topu kaleci Bijlow kurtardı.İlk yarı Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.87. dakikada Feyenoord, farkı 2'ye indirdi. Berghuis'in yaklaşık 30 metre mesafeden çektiği sert şutta top direğe çarparak filelerle buluştu: 3-1.90. dakikada Feyenoord bir gol daha buldu. Berghuis'in sağ kanattan ortasında Toornstra'nın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 3-2.90+6. dakikada Feyenoord penaltı kazandı. Topun başına geçen Berghuis, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-3.ÜlkerArda Kardeşler, Mustafa Emre Eyisoy, Erdem BayıkVolkan Demirel (Dk. 64 Erten Ersu), Isla, Neustaedter, Skrtel (Dk. 85 Yiğithan Güveli), Hasan Ali Kaldırım (Dk. 75 Serhat Kot), Mehmet Topal (Dk. 80 Ferdi Kadıoğlu), Eljif Elmas, Barış Alıcı (Dk. 63 De Souza), Alper Potuk (Dk. 75 Samed Karakoç) , Valbuena (Dk. 64 Dirar), GiulianoBijlow, Juste (Dk. 63 Nieuwkoop), Botteghin, Van der Heijden, Malacia, Wehrmann (Dk. 73 Ayoub), Berghuis, Toornstra, Vilhena, Larsson, Van Persie (Dk. 73 Vente)Dk. 7 Eljif Elmas, Dk. 14 Giuliano (Penaltıdan), Dk. 18 Valbuena (Fenerbahçe), Dk. 87 ve 90+6 (Penaltıdan) Berghuis, Dk 90 Toornstra (Feyenoord)Dk. 90+2 Eljif Elmas (Fenerbahçe)